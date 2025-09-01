szeptember 1., hétfő

Petneházi Sándor – Villanyszerelés

PR cikk
Petneházi Sándor – Villanyszerelés

Villanyszerelés számlával, garanciával! Cégeknek is! 

  • kapcsolók, konnektorok cseréje, beszerelése, áthelyezése 
  • világítótestek felszerelése, telepítése 
  • hibafeltárás, annak javítása 
  • kismegszakítók cseréje
  • lakáselosztó modernizálása 
  • háztartási gépek bekötése 
  • régi vezetékek cseréje 
  • teljes elektromos hálózat felújítása 
  • új kör kialakítása 

Kisebb munkálatokkal kapcsolatban is keressen bizalommal! 

Elérhetőségek: 

Tel.: +36703785202
E-mail: [email protected]

 

