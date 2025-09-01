Szolgáltatások
Petneházi Sándor – Villanyszerelés
Villanyszerelés számlával, garanciával! Cégeknek is!
- kapcsolók, konnektorok cseréje, beszerelése, áthelyezése
- világítótestek felszerelése, telepítése
- hibafeltárás, annak javítása
- kismegszakítók cseréje
- lakáselosztó modernizálása
- háztartási gépek bekötése
- régi vezetékek cseréje
- teljes elektromos hálózat felújítása
- új kör kialakítása
Kisebb munkálatokkal kapcsolatban is keressen bizalommal!
Elérhetőségek:
Tel.: +36703785202
E-mail: [email protected]
