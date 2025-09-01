szeptember 1., hétfő

Villszöv ZRt.

Címkék#cnc#fémmegmunkálás#villamosság#hegesztés#gépgyártás

PR cikk
Villszöv ZRt.

Szolgáltatási infók:

  • 1952-ben alapították kisipari magánszemélyek, 2000-től részvénytársaság
  • 210 fő munkavállaló 
  • 80% APTIV bérmunka – 20% lakatos 
  • APTIV elődeivel  1988-tól van kapcsolat (Packard, Delphi)
  • 1991 -ben kezdte meg a közösen alapított magyar Delphi cég Szombathelyen a működést
  • 2009-2014 között együttműködés DPH- val
  • Legújabb kapcsolat DPA-val 2014. július 1-jétől
  • 1993-ban 20 fővel kezdtük a komponens munkát, mai napon 140 fő operátor direkt az APTIV-nak dolgozik
  • lS0 9001 és lS0 50001 tanúsítványaink vannak
  • A termelés nagy része 2 műszakban történik 
  • Ki- és beszállítás naponta 3 alkalommal történik, a készárut azonnal kiszállítjuk az APTIV-hoz

Cím:  9700 Szombathely, Jászai Mari u. 3.
Telefonszám: +36-94/500-818
E-mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/villszov/about?locale=hu_HU

 

