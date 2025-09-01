Szolgáltatások
31 perce
Villszöv ZRt.
Szolgáltatási infók:
- 1952-ben alapították kisipari magánszemélyek, 2000-től részvénytársaság
- 210 fő munkavállaló
- 80% APTIV bérmunka – 20% lakatos
- APTIV elődeivel 1988-tól van kapcsolat (Packard, Delphi)
- 1991 -ben kezdte meg a közösen alapított magyar Delphi cég Szombathelyen a működést
- 2009-2014 között együttműködés DPH- val
- Legújabb kapcsolat DPA-val 2014. július 1-jétől
- 1993-ban 20 fővel kezdtük a komponens munkát, mai napon 140 fő operátor direkt az APTIV-nak dolgozik
- lS0 9001 és lS0 50001 tanúsítványaink vannak
- A termelés nagy része 2 műszakban történik
- Ki- és beszállítás naponta 3 alkalommal történik, a készárut azonnal kiszállítjuk az APTIV-hoz
Cím: 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 3.
Telefonszám: +36-94/500-818
E-mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/villszov/about?locale=hu_HU
SzolgáltatásokA dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre