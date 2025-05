Csak úgy tündököl ebben a csillogó estélyiben a vasi Miss Universe - fotók

Még alig ért véget a tavalyi diadala, máris új versenyzők felé fordul a reflektorfény – de ő még most is úgy ragyog, mintha csak tegnap koronázták volna meg. A vasi származású Miss Universe Hungary, dr. Kenéz Nóra újra lázba hozta követőit: egy lenyűgöző, csillogó estélyiben posztolt az Instagramra, és ezzel nemcsak a kamerákat, de a leendő szépségkirálynők figyelmét is magára vonta.

Miss Universe 2025: jelentkezésre buzdít a tavalyi győztes, a vasi dr. Kenéz Nóra

Forrás: Instagram

Hamarosan lehet jelentkezni a Miss Universe Hungary-re

„Visszaszámlálás indul! Kevesebb, mint 1 hónap van hátra a jelentkezés indításáig” – írta posztjához, majd hozzátette: „Én már nagyon várom az idei versenyt! Vajon kinek adatik majd meg a lehetőség, hogy kiutazzon Thaiföldre?

– tette fel a kérdést, amire most egy egész ország kíváncsi.

Az idei Miss Universe Hungary győztese nemcsak az ország legszebb lánya címet kapja meg, hanem a lehetőséget is arra, hogy képviselje hazánkat a világdöntőn, amit idén az egzotikus országban tartanak - ezen vett részt tavaly Nóra is, csak akkor Mexikóban rendezték meg.

Íme a csodás fotók!