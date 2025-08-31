augusztus 31., vasárnap

Pluszpénzt hoz a nyugdíjasoknak a postás ősszel: mutatjuk kinek és mikor érkezik

Ősszel újabb segítséget kapnak a nyugdíjasok. szeptember és október között a postás 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt visz házhoz minden jogosultnak.

Szeptembertől újabb támogatás érkezik a nyugdíjasoknak: 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt kézbesít a Magyar Posta. A kiosztás országosan, ütemezetten zajlik majd, a kézbesítés sorrendjét az irányítószámok határozzák meg. Maga a kézbesítés szeptember 1. és október 15. között történik.

Élelmiszer-utalvány érkezik

 A postás minden érintett nyugdíjasnak házhoz viszi a borítékot, amelyben a 30 ezer forint értékű élelmiszer-vásárlásra felhasználható utalvány található. Ezt legkésőbb december 31-ig lehet beváltani, kizárólag hideg élelmiszerek vásárlására. Ez azt jelenti, hogy például kenyér, tejtermék, felvágott vagy szárazáru vásárolható belőle, de melegételt vagy nem élelmiszer jellegű árucikket nem lehet fedezni vele - olvasható a Magyar Államkincstár oldalán.

Fontos kiemelni, hogy az utalvány összege mindenkinek azonos, egységesen 30 ezer forint, tehát nem függ a nyugdíj mértékétől.

Mikor várható?

A postás egyetlen alkalommal kísérli meg a kézbesítést szeptember 1. és október 15. között. Ha a címzett nem tartózkodik otthon, értesítőt hagynak a postaládában. Az utalványt ezután 10 munkanapon belül lehet átvenni a megjelölt postai átvevőhelyen.

Amennyiben ez sem történik meg, a küldemény visszakerül a Magyar Államkincstárhoz. Újraküldést azonban lehet kérni, legkésőbb 2025. november 14-ig, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál.

Mi is többször foglalkoztunk már az élelmiszer-utalvány körül felmerülő kérdésekkel, ebben a cikkben igyekeztünk minden fontos választ összefoglalni.

 

