Hálózatkarbantartások és átépítések miatt több vasi településen is szünetelni fog az áram a jövő héten. Összeszedtük, hol és mikor számíthatnak áramszünetre a lakók.

Több Vas megyei településen is áramszünet lesz a héten – nézd meg, mikor érinthet téged

Mutatjuk hol és mikor lesz áramszünet Vasban a héten

Jövő héten Vas megyében több településen is áramszünetre kell számítani, mivel a szolgáltató karbantartási és átépítési munkálatokat végez. A szakemberek arra kérik a lakókat, hogy időben készüljenek fel, és tervezzék meg a napot az áramkimaradások idejére. Az alábbiakban részletesen összeszedtük, mely utcák és városrészek érintettek a különböző napokon - pontos házszámok itt találhatóak.

Az áramszünetre érdemes tudatosan készülni, és már előre tudni, mit kell tenni – és mit nem –, amikor kialszanak a fények.
Áramszünetek Vas vármegyében

Hétfő, szeptember 15.

  • Egyházasrádóc: Ady Endre utca, Béke utca, Dózsa György utca, Forgó utca, Gábor Áron utca, Hunyadi János utca, Hársfa utca, Kisrádoc, Kossuth Lajos utca és további utcák. Időpont: 08:00–16:00 – hálózat karbantartás.
  • Kőszeg: Ciklámen tér, Hörmanforrás, Kendig csúcs, Keresztkút, Stejer Házak. Időpont: 08:00–15:30 – hálózatátépítés.
  • Rádóckölked: Fő utca 114. Időpont: 08:00–16:00 – hálózat karbantartás.
  • Szombathely: Széll Kálmán utca 2, Söptei út. Időpont: 07:30–14:30 – biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása.

Kedd, szeptember 16.

Szombathely: Csaba utca 5, 8, 10, Farkas Károly utca 6, Tátika és Küköllői utca. Időpont: 07:30–14:30, a Farkas Károly utcában 07:45–10:15 – növényzet eltávolítása és új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása.

Szerda, szeptember 17.

  • Bérbaltavár: Alsóhegy, Arany János utca, Béke utca, Dimitrov utca, Felsőhegy, Doroghegy, Hegy utca és további utcák. Időpont: 08:00–16:00 – 
  • Kőszeg: Ciklámen tér, Hörmanforrás, Kendig csúcs, Keresztkút, Stejer Házak. Időpont: 08:00–15:30 – hálózat karbantartás.
  • Mikosszéplak: Dózsa György utca, Fő utca 59, Kossuth Lajos, Rákóczi, Petőfi, Temető utca. Időpont: 08:00–16:00
  • Rábagyarmat: Teleki utca 26. Időpont: 08:00–16:00 – hálózat karbantartás.
  • Salköveskút: Bem utca, Kiss Ernő utca, Kossuth utca, Március 15. tér 9, Petőfi utca, Vasút utca. Időpont: 08:00–12:00 – növényzet eltávolítása.
  • Söpte: Buszváró 1, Dózsa György utca, Gábor Áron utca, József Attila utca, Kossuth utca, Kazár major, Petőfi utca, Tulipán utca. Időpont: 12:00–16:00 – növényzet eltávolítása.

Csütörtök, szeptember 18.

  • Bérbaltavár: Alsóhegy, Arany János utca, Béke utca, Dimitrov utca, Felsőhegy, Doroghegy, Hegy utca és további utcák. Időpont: 08:00–16:00 – 
  • Mikosszéplak: Dózsa György utca, Fő utca 59, Kossuth Lajos, Rákóczi, Petőfi, Temető utca. Időpont: 08:00–16:00 

 

