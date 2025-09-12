Több Vas megyei településen is áramszünet lesz a héten – nézd meg, mikor érinthet téged

Jövő héten Vas megyében több településen is áramszünetre kell számítani, mivel a szolgáltató karbantartási és átépítési munkálatokat végez. A szakemberek arra kérik a lakókat, hogy időben készüljenek fel, és tervezzék meg a napot az áramkimaradások idejére. Az alábbiakban részletesen összeszedtük, mely utcák és városrészek érintettek a különböző napokon - pontos házszámok itt találhatóak.

Az áramszünetre érdemes tudatosan készülni, és már előre tudni, mit kell tenni – és mit nem –, amikor kialszanak a fények.

Forrás: IIllusztráció/Freepik

Áramszünetek Vas vármegyében

Hétfő, szeptember 15.

Egyházasrádóc: Ady Endre utca, Béke utca, Dózsa György utca, Forgó utca, Gábor Áron utca, Hunyadi János utca, Hársfa utca, Kisrádoc, Kossuth Lajos utca és további utcák. Időpont: 08:00–16:00 – hálózat karbantartás.

Ady Endre utca, Béke utca, Dózsa György utca, Forgó utca, Gábor Áron utca, Hunyadi János utca, Hársfa utca, Kisrádoc, Kossuth Lajos utca és további utcák. 08:00–16:00 – hálózat karbantartás. Kőszeg: Ciklámen tér, Hörmanforrás, Kendig csúcs, Keresztkút, Stejer Házak. Időpont: 08:00–15:30 – hálózatátépítés.

Ciklámen tér, Hörmanforrás, Kendig csúcs, Keresztkút, Stejer Házak. 08:00–15:30 – hálózatátépítés. Rádóckölked: Fő utca 114. Időpont: 08:00–16:00 – hálózat karbantartás.

Fő utca 114. 08:00–16:00 – hálózat karbantartás. Szombathely: Széll Kálmán utca 2, Söptei út. Időpont: 07:30–14:30 – biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása.

Kedd, szeptember 16.

Szombathely: Csaba utca 5, 8, 10, Farkas Károly utca 6, Tátika és Küköllői utca. Időpont: 07:30–14:30, a Farkas Károly utcában 07:45–10:15 – növényzet eltávolítása és új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása.

Szerda, szeptember 17.

Bérbaltavár: Alsóhegy, Arany János utca, Béke utca, Dimitrov utca, Felsőhegy, Doroghegy, Hegy utca és további utcák. Időpont: 08:00–16:00 –

Alsóhegy, Arany János utca, Béke utca, Dimitrov utca, Felsőhegy, Doroghegy, Hegy utca és további utcák. 08:00–16:00 – Kőszeg: Ciklámen tér, Hörmanforrás, Kendig csúcs, Keresztkút, Stejer Házak. Időpont: 08:00–15:30 – hálózat karbantartás.

Ciklámen tér, Hörmanforrás, Kendig csúcs, Keresztkút, Stejer Házak. 08:00–15:30 – hálózat karbantartás. Mikosszéplak: Dózsa György utca, Fő utca 59, Kossuth Lajos, Rákóczi, Petőfi, Temető utca. Időpont: 08:00–16:00

Dózsa György utca, Fő utca 59, Kossuth Lajos, Rákóczi, Petőfi, Temető utca. 08:00–16:00 Rábagyarmat: Teleki utca 26. Időpont: 08:00–16:00 – hálózat karbantartás.

Teleki utca 26. 08:00–16:00 – hálózat karbantartás. Salköveskút: Bem utca, Kiss Ernő utca, Kossuth utca, Március 15. tér 9, Petőfi utca, Vasút utca. Időpont: 08:00–12:00 – növényzet eltávolítása.

Bem utca, Kiss Ernő utca, Kossuth utca, Március 15. tér 9, Petőfi utca, Vasút utca. 08:00–12:00 – növényzet eltávolítása. Söpte: Buszváró 1, Dózsa György utca, Gábor Áron utca, József Attila utca, Kossuth utca, Kazár major, Petőfi utca, Tulipán utca. Időpont: 12:00–16:00 – növényzet eltávolítása.

Csütörtök, szeptember 18.