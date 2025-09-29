szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Büszkeség

2 órája

Nagy Tamás vasvári rajparancsnok rangos elismerést kapott

Címkék#Vasvári Önkormányzati Tűzoltóság#X Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozó#érdemkereszt ezüst

Kiemelkedő szakmai munkájáért Érdemkereszt ezüst fokozattal tüntették ki Nagy Tamást. A Vasvári Önkormányzati Tűzoltóság rajparancsnoka a X. Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozón vette át az elismerést.

Csabai Bernadett

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy szeptember 20-án Kőszegen rendezték meg a X. Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozót, ahol számos elismerést átadtak. Nagy Tamás, a Vasvári Önkormányzati Tűzoltóság rajparancsnoka is a díjazottak között szerepelt. 

A vasvári Nagy Tamás Pintér Richárdtól vette át a kitüntetést
Forrás: Unger Tamás

A vasvári tűzoltó elismerést kapott

Nagy Tamás az Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége Érdemkereszt ezüst fokozatát vehette át. A tűzoltó ünnepélyes keretek között Pintér Richárdtól, a szövetség elnökétől kapta meg az elismerést. A díj annak a kitartó, felelősségteljes munkának szól, amelyet Nagy Tamás hosszú évek óta végez Vasváron a közösség biztonságáért.

 

 

 

