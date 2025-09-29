Nagy Tamás vasvári rajparancsnok rangos elismerést kapott

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy szeptember 20-án Kőszegen rendezték meg a X. Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozót, ahol számos elismerést átadtak. Nagy Tamás, a Vasvári Önkormányzati Tűzoltóság rajparancsnoka is a díjazottak között szerepelt.

A vasvári Nagy Tamás Pintér Richárdtól vette át a kitüntetést

Forrás: Unger Tamás

A vasvári tűzoltó elismerést kapott

Nagy Tamás az Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége Érdemkereszt ezüst fokozatát vehette át. A tűzoltó ünnepélyes keretek között Pintér Richárdtól, a szövetség elnökétől kapta meg az elismerést. A díj annak a kitartó, felelősségteljes munkának szól, amelyet Nagy Tamás hosszú évek óta végez Vasváron a közösség biztonságáért.