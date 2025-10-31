október 31., péntek

Emlékezés

1 órája

Egy éve távozott Hadas Kriszta – emlékezés egy kivételes riporter életére

Címkék#Hadas Kriszta#riporter#tragédia

Ma van az első évfordulója annak a tragikus pillanatnak, amikor az újságírás egy fényes tehetséggel és mély érzékenységgel bíró hangját veszítette el. Hadas Kriszta halála sokak számára sokkoló és fájdalmas emlék – azóta is hiányzik a szakmának, a közönségnek és azoknak, akik személyesen ismerték őt.

Hadas Kriszta tragikusan korán távozott

Forrás: MW/archív

Fotó: Nemeth Andras Peter

Politikai, társadalmi és emberi témákat bemutató riporterként, műsorvezetőként és szerkesztőként is ismert volt, több mint harminc évet töltött a magyar televíziózásban. Hadas Kriszta pontosan egy éve elindult a piacra vásárolni - de onnan sajnos már nem térhetett haza. 

Fotó: Nemeth Andras Peter / Forrás: MW/archív

Hadas Kriszta halála - a tragédia pillanata

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a riporter vásárlás közben lett rosszul. Ekkor megpróbált segítséget kérni egy gyógyszertárban, de sajnos már késő volt. A kiérkező mentősök hosszú ideig próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni. Halálát szívroham okozta.

A hír körbejárta az országos sajtót, családja, barátai és kollégái megható sorokkal búcsúztak a nagyra tartott újságírótól. A végső búcsúztatóját november 10-én 11 órakor tartották a Kozma utcai izraelita temetőben Budapesten. A ravatalnál hamar megtelt a hely, sokan nem fértek be a ravatalozóba. Sok ismert közéleti személyiség is megjelent, hogy tiszteletét fejezze ki – Sváby András, D. Tóth Kriszta, Jakupcsek Gabriella, Presser Gábor is részt vettek az eseményen. 

A férje, Balassa János, arra kérte a gyászolókat, hogy vallástól vagy párthovatartozástól függetlenül búcsúzzanak, és aki akar, fehér rózsát vigyen a sírra. 

Mi mondható el a halál okáról és lehetséges összefüggésekről

A hivatalos közlések szerint a halált szívroham okozta. A Bors akkoriban arról is írt, hogy az időjárási frontok fokozott egészségi kockázatot jelenthetnek az érzékeny szervezetek számára, és egyes szív- és érrendszeri eseményeknél szerepe lehetnek külső tényezőknek is. 

Az is felmerült később, hogy Hadas Kriszta erős empátiája, maximalizmusa, folyamatos felelősségérzete és belső feszültségei – a szakma, a közéleti mondanivalók súlya – bizonyos esetekben állandó stresszforrásként működhettek nála. 

Lánya szerint sokszor magára vette az egész világ problémáját – ez a mély empátia és a folyamatos terhelés is közrejátszhatott abban, hogy ilyen korán távozott.

A szakmán belül elismerések sora kötődik a nevéhez, olyan kollégák emlékeznek rá, akik számára ő inspiráló alak volt – akit nemcsak a munkát, de az emberi méltóságot is képviselte. 

Egy éve már, de még mindig nehezen találjuk a szavakat. Kevesebb lett a szakma, elveszett az a rendkívüli érzékenység és hivatástudat, amellyel Hadas Kriszta segített sorsokat feltárni, emberek életét bemutatni. Az emlék nem halványul – ma is, minden riportban, műsorban ott van a hangja, a látásmódja, az emberi gesztusa. Már egy éve távozott, de amit adott nekünk, az örökké él.

 

