Ezt a népszerű fűszert kivonják a forgalomból - idegen anyag került bele

A Böllér-Ker Kft. visszahívta az általa forgalmazott morzsolt oregánót, miután kiderült, hogy a fűszer egyes csomagjaiban olívalevél is előfordulhat - tette közzé a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Az érintett oregánó a képen látható

Forrás: NKFH

Oregánót hívnak vissza

A jó hír, hogy a termék fogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot, vagyis aki evett belőle, annak nem kell aggódnia – ugyanakkor a visszahívásra azért van szükség, mert a fűszerben nem kizárólag oregánó található.

A cég a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve már megkezdte a termékek forgalomból történő kivonását, és visszahívja a vásárlóktól is az érintett tételeket.

Az érintett termék adatai:

Megnevezés: Oregánó morzsolt

Oregánó morzsolt Minőségmegőrzési idő: 2026. július 31.

2026. július 31. Származási ország: Törökország

Törökország Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

A visszagyűjtött termékek megsemmisítésre vagy elszállításra kerülnek. Fontos: ha ilyen oregánót vásárolt, ne fogyassza el, és lehetőség szerint vigye vissza oda, ahol vette.