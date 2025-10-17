29 perce
Ezt a népszerű fűszert kivonják a forgalomból - idegen anyag került bele
A forgalmazó cég visszahívja az érintett terméket, bár a fogyasztása szerencsére nem jelent egészségügyi kockázatot. Nem az került a fűszeres zacskóba, ami rá volt írva – olívalevél is akadt az oregánóban.
A Böllér-Ker Kft. visszahívta az általa forgalmazott morzsolt oregánót, miután kiderült, hogy a fűszer egyes csomagjaiban olívalevél is előfordulhat - tette közzé a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Oregánót hívnak vissza
A jó hír, hogy a termék fogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot, vagyis aki evett belőle, annak nem kell aggódnia – ugyanakkor a visszahívásra azért van szükség, mert a fűszerben nem kizárólag oregánó található.
A cég a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve már megkezdte a termékek forgalomból történő kivonását, és visszahívja a vásárlóktól is az érintett tételeket.
Az érintett termék adatai:
- Megnevezés: Oregánó morzsolt
- Minőségmegőrzési idő: 2026. július 31.
- Származási ország: Törökország
- Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
A visszagyűjtött termékek megsemmisítésre vagy elszállításra kerülnek. Fontos: ha ilyen oregánót vásárolt, ne fogyassza el, és lehetőség szerint vigye vissza oda, ahol vette.