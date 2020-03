Tavaszi munkálatok a Tündérkertben, Vasalján

Szombatra hívta a Kulturális és Faluszépítő Egyesület közösségi munkára a falu lakosságát. A Tündérkert tavaszi metszési munkálatai, a kert rendbetétele már időszerű volt. Körülbelül negyvenen fogadták el a meghívást, és láttak neki a munkának.

A fiatalok és idősebbek szerszámokkal felszerelkezve ér­keztek. Mintegy negyven gyermek és felnőtt vállalkozott a munkák elvégzésére. A polgármester, Péter Árpád előzetesen felhívta a figyelmet a balesetmentes és fegyelmezett munkavégzésre, Horváth Sándorné, a Kulturális és Falu­szé­pítő Egyesület elnöke pedig a munka menetét ismertette.

A Tündérkertet 2015 tavaszán alakították ki a vas­aljaiak: ők is csatlakoztak a Kárpát-medencében sokfelé népszerű mozgalomhoz, amelynek különösen sok híve van Vas megyében. A kert­alapítás, faültetés mindenütt összekapcsolódik a gyermekek születésével, szimbolikus értelemmel felruházva, a természet nagy és örökös körforgásába kapcsolva a mozgalmat. Vasalján ugyancsak őshonos gyümölcsfákat ültettek, amikor létrehozták a saját Tündérkertjüket: a lányoknak körtét, a fiúknak pedig almafát. A Tündérkert-hagyomány szerint itt is minden egyes fa előtt tábla jelezi a tizennégy év alatti kis gazdák nevét. Azóta természetesen a fák megnőttek; ahogyan növekednek a gyerekek is.

A tavaszi munkákat ezúttal is a koronák szakszerű metszésével kezdték az idősebbek. A sövény rendbetétele, nyírása, a fák körbeásása,a lehullott falevelek eltakarítása volt még a feladat.

Estefelé, a feladatok elvégzése után szalonnasütéssel foly­tatódott a program. A tűz mellett melegedve meghitt beszélgetések alakultak ki, a jól végzett munka örömével „megfűszerezve”.