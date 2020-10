Új gazdára talált a vándor fakanál

Szombaton tartották Vasalján a VII. vándor fakanál főzőversenyt. A község vendéglátó egysége biztosította a helyszínt, a tűzifát és a szervezési feladatokat is ők végezték. Tíz jelentkező volt, akik különféle ételeik főzésével szálltak ringbe. Nevezni csapatban és egyénileg is lehetett.

Egyed Zoltán tíz órakor megnyitotta a főzőversenyt, felhívta a figyelmet a járványhelyzet szabályainak betartására, majd a barátságpohár köszöntője után tűzgyújtással indult a főzés. A versenyzők vágták a hagymát, a húsokat, pörögtek a fakanalak, a kellemes őszi időjárásban nem csak a füst járta be a környéket, hanem finom illatok is. A résztvevők beszélgettek, kóstolgattak, koccintgattak és szép lassan elkészültek az ételek.

Körömpörköltet két csapat is készített, de főztek marharagut, tejfölös tanyasi csirkét őrségi módra, bőrkés babot vargányával, mexikói sertésragut, vaddisznó pörköltet dödöllével, szarvaspörköltet, erdei vegyes gombapaprikást, töltött káposztát babos curryvel. Az elkészült ételek tálalása tizennégy órára volt tervezve, amit sikerült tartani. A szigorú, de jó szándékú zsűri is megkezdte munkáját. Az elnök Nagy Gábor, a Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke volt. Péter Árpád, Vasalja polgármestere is szerepet vállalt a pontozásban. A négytagú zsűri figyelembe vette az ízvilágot, a tájjelleget, a tálalási módot, és a higiénés szabályok betartását. Minden zsűritag önállóan pontozott, majd a végén az összesítésénél kialakult a végeredmény.

Díjazták az első három helyezett versenyzőt és egy különdíjat is kiosztottak. Az első helyezést a tejfölös tanyasi csirke őrségi módra nevű ételével Pass Attila és Mándli Judit nyerte. A második helyezést, az erdei vegyes gombapaprikással a körmendi Vasparipák csapata érdemelte ki, a harmadik helyezést a szarvaspörkölt dödöllével, a Laci druszák csapata szerezte meg. A különdíjat pedig a töltött káposzta babos curryvel, Almási és Balázs csapata zsebelhette be. Ők cserépedényben főzték a töltött káposztát, mellette tüzeltek és nem kevergették főzés közben.

Fotó: VN/Gombásné Judt Magdolna

A zsűri elnöke kiosztotta a díjakat, amit Egyed Zoltán szponzorált, de mindenki kapott emléklapot és ajándékot, melyet Bödő Erika és társa ajánlott fel a versenyzőknek. A jó hangulatú rendezvény tovább folytatódott esti mulatozással.

Civil/Gombásné Judt Magdolna