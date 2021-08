120 Hz-es képfrissítéssel jön az új Huawei tablet

A MatePad 11 teljes mértékben kompatibilis az Androiddal és a Microsoft Office programokkal.

A Huawei MatePad 11 a vállalat első olyan készüléke, amely 120 Hz-es képfrissítési technológiával rendelkezik és a legújabb generációs M-Pencillel is kezelhető. A tablet a Többképernyős együttműködés funkciónak köszönhetően akár külső kijelzőként is használható. Kompatibilis az Androiddal, valamint egyszerűen futtathatók rajta a Microsoft Office programok, valamint a Google Drive és a Calendar appok is.

Simább gördítés

A játékok és a videók szerelmesei csettinthetnek a Huawei új táblagépe, a MatePad 11 láttán, a készüléket ugyanis 120 Hz-es képfrissítési technológiával szerelte fel a gyártó. A nagyobb képfrissítésnek köszönhetően a kijelzőkön megjelenő mozgó tartalom sokkal lendületesebbnek tűnik, így a nagysebességű videók és játékok sokkal simábban futnak a kijelzőn, s a weboldalak és dokumentumok közötti görgetés és váltás is lényegesen gördülékenyebb. Fejlesztői a gyorsabb frissítés miatti nagyobb energiaigényre is gondoltak, a Képfrissítés-adaptációs technológia ugyanis a tartalomhoz igazítja a képfrissítést, így segít csökkenteni a fogyasztást.

Nemcsak gördülékenyebben, hanem élénkebben is jelennek meg a képek is videók a MatePad 11 a DCI-P3 színskálának köszönhetően. A színekben gazdag megjelenítés mellett a készülék kíméli az emberi szemet is: minimalizálja a kék fényt és a villogások gyakoriságát. A technológia csökkenti a szemfáradtságot még akkor is, ha órákon át használják a táblagépet.

A beépített, négycsatornás hangrendszert a Harman Kardon hangmérnökei tervezték és hangolták.

Munkában is hasznos társ lehet, mert képes az úgynevezett Többképernyős együttműködésre (Multi Screen Collaboration). A tabletet egy PC-vel összekötve Tükrözés és Kiterjesztés üzemmódban a tablet rajztáblává és másodlagos kijelzővé válik. Az innovatív Collaborate Mode-ban a HarmonyOS2 és a Windows között egyszerű drag’n’drop módszerrel továbbíthatók a tartalmak – például szöveg, kép és dokumentum – az egymáshoz csatlakoztatott eszközök között.

A Többképernyős együttműködés mellett a vadonatúj Többablakos mód funkciónak köszönhetően a tablet akár négy alkalmazást is képes egyidejűleg megjeleníteni. Két, párhuzamosan lebegő ablakot is felkínál, hogy a multitasking még egyszerűbb legyen. Ha nincs rá szükség, az úszó ablakokat el lehet helyezni a háttérben és bármikor könnyen hozzáférhetők, amikor azokra szükség van.

A továbbfejlesztett Alkalmazás sokszorosító segítségével

akár két feladat is futtatható külön-külön egy alkalmazáson belül.

Például internetes vásárláskor két termék külön ablakban is megnyitható, így még könnyebben összehasonlítható, mielőtt a kosárba kerül. Vagy míg a bal oldali ablakban e-mailt írunk, a jobb oldalon SMS-re is válaszolhatunk.

Platina hegyű ceruza

Az eszközhöz intelligens mágneses billentyűzet és második generációs Huawei M-Pencil és is csatlakoztatható.

Utóbbi nem csak a tablet kezelésében segít, hanem a beírt szavakat, mondatokat az eszköz valós időben digitális szöveggé alakítja. A második generációs M-Pencil új,

platinával bevont tollhegyének és az érintőképernyő csupán 2 milliszekundumos késleltetésének köszönhetően

a kézírás még természetesebb, könnyedebb, mint korábban. Az átlátszó tollhegyet a luxus karórák hátlapja ihlette, míg matt felülete kényelmes fogást biztosít még hosszan tartó használat esetén is.

Az érintőceruza párosítása és töltése rendkívül egyszerű: az eszköz mágnesesen csatlakozik a MatePad 11 oldalához, ami a mindkét folyamatot elindítja. Dupla koppintással a toll, vagy radír funkció között válthatunk, valamint rendelkezik az Instant Shape és az Instant Table azonnali funkciókkal is.

Új Tablet Desktop

A MatePad 11-ben mutatkozik be a vállalat vadonatúj kezdőképernyője, a Tablet Desktop, mely letisztultan és rendszerezetten mutatja a leggyakrabban használt applikációkat. Az új Dockban találhatók a leggyakrabban és a legutóbb használt alkalmazások. Szintén elérhető a HarmonyOS egyik újdonsága, a Service Widgets, ami valós időben az alkalmazás megnyitása nélkül enged hozzáférést azok egyes funkcióihoz. Elérhetőségét az appok ikonja alatt látható fehér vonal jelzi. A jobb felső sarokban megjelenő PIN ikonnal egy kattintással kitűzhetők a főoldalra.

Android-alkalmazások egy pöccintésre

A Huawei MatePad 11 a HarmonyOS alapjául szolgáló Multi-Kernel környezetnek köszönhetően kompatibilis az Androidos alkalmazásokkal. A felhasználók az AppGallery segítségével hozzáférhetnek például a Microsoft Office programokhoz, vagy a népszerű OfficeSuite alkalmazáshoz. Emellett a Google Drive és a Google Calendar, a Zoom, az Outlook és a OneDrive szintén megtalálható a Huawei saját alkalmazásáruházában a Spotify, a Netflix, a YouTube és sok más egyéb app mellett.

A készülék augusztus 2-től elérhető 164.990 Ft-os áron, egyes üzletekben az előrendelt modellek mellé ajándék M-Pencil és billentyűzet is jár 32.990 Ft és 38.990 Ft értékben.