Karim tényleg korszakos lépést tett, mikor – amúgy mai szemmel roppant jelentéktelen – Me at the Zoo, azaz Én az állatkertben videóját 2005-ben jawed nicknéven feltolta a Youtube-ra. Itt látható a 19 másodperces, szerény alkotás:

A videót eddig 115 milliónál többen nézték meg, milliók lájkolták – vagy akár, s ez most fontos: vitatták –, így aztán nagyobb a jelentősége, mint a többi állatkerti videónak.

Mint ismert, a Youtube, azaz a Google november 10-én bejelentette, hogy az oldalakról világszerte folyamatosan eltávolítja a dislike, a „nem tetszik” jel számlálót

azzal a homályos indoklással, hogy az ismeretlen, kezdő alkotókat akarják támogatni.

A lépés ritkán látott egységbe rántotta az internet népét: gyakorlatilag a Youtube-on kívül senkinek sem tetszik a változtatás. Eddig, ha valamilyen félrevezető, vagy csak egyszerűen rossz videót a többség nem tetszik jelzéssel látott el, az a felhasználóknak segített, hiszen első pillantásra világos volt, hogy sokak szerint jobb lesz a poszttal vigyázni.

Immár azonban a Nap foroghat a Föld körül, a lúgkő lehet üdítőital, a vírust pedig a „tudjukkik” terjeszthetik – a lefordított ujjas közösségi figyelmeztetés eltűnik a csacsiságok és átverések alól.

Jawed Karim már nem dolgozik a Youtube-nál, de részvényei még mindig körülbelül 64 millió dollárt érnek a Google által bekebelezett cégnél.

Máskor is kritizálta már a YouTube-ot, de ez az első alkalom, hogy a 2005-ben feltöltött első videójának szöveges leírását is megváltoztatta.

Borítóképünkön Jawed Karim