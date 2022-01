A videók előtérbe kerülése mellett az arc felvállalása és a 360 fokos marketingeszközök kerülhetnek középpontba 2022-ben.

Berta Gergő marketingszakértő szerint napjainkban a hirdetéseknél már nemcsak a klasszikus értelemben vett demográfiai adatokkal lehet dolgozni, hanem előtérbe kerül

az anyagi státusz, a hobbi és hogy éppen milyen érzelmi állapotban van valaki, így gyakorlatilag személyre szabhatók a reklámok. Hozzátette, a cégeknek a szakma komplexitása miatt érdemes ügynökséget maguk mellé állítani, így tényleg valós értéket képviselhet és megtérülővé válik az online marketing.

A koronavírus-járvány óriási lökést adott az e-kereskedelemnek, és szakértők szerint 2-3 éven belül eljuthatunk hazánkban is arra a szintre, hogy a fogyasztók többet vásárolnak online, mint offline. Ugyan konzervatív országnak számítunk, ami az elöregedő társadalommal magyarázható, de az e-kereskedelem számai dinamikusan nőnek. A szemléletformálás célba ér, ezt pedig tovább gyorsítja, hogy már egy magánszemély is mindent meg tud vásárolni a tetőcseréptől kezdve a kenyérig az interneten.

Ezt a visszafordíthatatlan és egyben kedvező trendet most tudják igazán meglovagolni a vállalatok, de ehhez nemcsak az értékesítésre, hanem az online marketingre is kiemelt figyelmet fordítani.

A hirdetések nem összeadódnak, hanem egymásra épülnek

Berta Gergő, a Maximum Business Web és Marketing Ügynökség ügyvezetője, tulajdonosa arról beszélt, alapvetően három fő újdonság lesz az online marketingben 2022-ben:

a videós tartalmak felerősödnek, az arc felvállalása létfontosságúvá válik és a 360 fokos marketingeszközök is kiemelt szerepet kapnak idén.„Már tavaly elkezdett hódítani a videó a képpel szemben, ezt jól mutatja a TikTok térhódítása. De ez nemcsak a felhasználók szemében izgalmasabb, hanem a közösségi platformok algoritmusa is jobban kedveli ezeket a tartalmakat. Egy videónak mindig értéket kell közvetíteni, olyan hasznos információkat kell átadni, amiért a fogyasztó fizetne is” – magyarázta.

Rámutatott arra is, sok cég még nem vállalja fel az arcát, nem mer beállni a kamera elé, mert nem érzi komfortosnak azt. Ezek a vállalatok ma már hátrányba kerülnek a fogyasztók szemében azokkal a cégekkel szemben, akik közelebb engedik magukhoz a közönségüket.

A 360 fokos marketingeszközökkel összefüggésben Berta Gergő azt mondta, már nem elég egy-egy platformot használni a cég népszerűsítésére. Több területnek kell összehangolva működnie ahhoz, hogy átütő sikert éljünk el.

„Ha jön egy látogatónk a Google-ből a weboldalunkra, kifejezetten nekik tudunk Facebook-hirdetéseket futtatni, majd lehetséges csak azokat YouTube-videókkal célozni, akik közülük visszatérnek a honlapra. A különböző platformokon futtatott hirdetések tehát nem összeadódnak, hanem egymásra épülnek, és ezt sokan elfelejtik.”

A testre szabott reklámok kora

Megjegyezte, a Google és a Facebook olyan éles profilozásokat képes végezni a hatalmas adatmennyiségnek köszönhetően, hogy a hirdetéseknél már nemcsak a klasszikus értelemben vett demográfiai adatokkal lehet dolgozni, hanem előtérbe kerül az anyagi státusz, a hobbi és az illető érzelmi állapota is.

„Az algoritmus egy célzás után tanul és tanul, így teljes mértékben személyre szabja a hirdetést, olyan, mintha az adott felhasználó lenne kifejezetten megszólítva. A Facebooknál ráadásul nem hivatalosan működik a hangfelismerés típusú hirdetés is.

Ha a célközönségi tag akár lefordított, akár nem használt állapotban beszél a telefonja mellett például a fűnyírókról, akkor van rá esély, hogy ha feloldás után megnyitja a Facebook applikációt, szembejön vele egy ilyen típusú reklám.”Elmondása szerint jelentős jogszabályi változások nincsenek 2022-ben, de vannak dolgok, amikre érdemes odafigyelni. A Google többek közt tiltja a CBD, kannabisz olaj reklámozását, miközben a Facebook erősen szűri a kisállat-hirdetéseket, de ügyelni kell a nyereményjátékokra is, mert ha nem tartjuk be szigorúan a feltételeket, a közösségi médiaóriások ezeket is egyik pillanatról a másikra blokkolhatják.

Mivel a szakma olyan komplexé vált, hogy egy ember nem tud minden részéhez érteni, Berta azt javasolja a cégeknek, állítsanak maguk mellé egy ügynökséget, amely teljes szakmai hátteret tud biztosítani. A sikerre éhes vállalatoknak legalább 15 értékesítési csatornával kell rendelkezniük, ami egyszemélyes marketinggel nem kivitelezhető.

Borítóképünk illusztráció