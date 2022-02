Az adathalászat veszélyeire figyelmeztet a rendőrség online kereskedőkkel közösen.

A napokban indított kommunikációs kampány apropóján csütörtökön sajtótájékoztatót tartottak az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és az Adevinta Hungary képviselői.

Palocsay Géza, a Jófogás és a Használtautó.hu portált üzemeltető Adevinta Hungary ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány következtében hatalmas mértékben nőtt az e-kereskedelem, az abban elköltött összegek mennyisége, az online vásárlások és vásárlók száma is. Ez nemcsak gazdasági előnyt jelentett az e-kereskedelem szereplőinek, de azt is eredményezte, hogy drámaian nőtt az adathalász kísérletek száma is - tette hozzá.

A Kaspersky Lab eredményeire hivatkozva azt mondta: 2020 márciusától 2021 márciusáig több mint ötezer, adathalászatra létrehozott oldalt azonosítottak, amelyek meglátogatásától mintegy egymillió embert védtek meg.

Palocsay Géza arra is felhívta a figyelmet, szinte havonta lehet a sajtóból értesülni arról, hogy akár egy nagy e-kereskedelmi szereplő szolgáltatásával vagy márkájával, akár a közművek nevében bűnözők megpróbálnak visszaélni a felhasználók személyes és pénzügyi adataival.

Hozzátette: a Magyar Nemzeti Bank összefoglalója szerint 2021 harmadik negyedévében a határon belül az adathalászattal okozott kár meghaladta a 120 millió forintot, míg a határokon túl nyúló az 500 millió forintot.

Arra is rámutatott: az elmúlt két hónapban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalát is kétszer érte támadás, de több pénzintézet oldalát is folyamatosan támadják, hogy megszerezzék a felhasználói adatokat.

Az Adevinta Hungary az esetek elszaporodottsága miatt összefogást kezdeményezett annak érdekében, hogy megfelelő jogi szabályozást érjenek el az adathalász-kísérletekkel szemben - mondta az ügyvezető, ismertetve, hogy ehhez több mint húsz meghatározó online kereskedelmi márka is csatlakozott.

Beszélt arról is, hogy csak a Jófogás oldalán januárban több mint 200 olyan esetet azonosítottak, amikor az oldalaikról kívülre csalva próbálták meg a felhasználóik adatait megszerezni. Hozzátette: ugyanazt a technikát alkalmazták, mint amikor elektronikus levelekben keresik meg a felhasználókat bankok vagy közműszolgáltatók nevében.

A múlt év harmadik negyedévében közzétett felhívásukra az Országos Rendőr-főkapitányság is támogatásáról biztosította őket - folytatta Palocsay Géza, aki a felhasználók edukálását célzó kommunikációs kampány mellett jogszabály-változtatást is sürgetett a csalási kísérletek megelőzésére.

Oláh-Paulon László, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője ismertette: minden évben február második keddje a biztonságos internet napja, ennek apropóján indították el a kampányt.

Kiemelte: az ORFK számára nagyon fontos, hogy az e-kereskedelmi felhasználók biztonságban legyenek. Azzal, hogy nem válnak áldozattá, elkerülik, hogy megszerezzék az adataikat, a szubjektív biztonságérzetük is erősödik, amivel jobb közbiztonságot tudnak teremteni az online térben is - mondta.

Oláh-Paulon László arra kérte a felhasználókat, hogy tájékozódjanak, nézzék meg, milyen módon jelentkeznek be az online felületekre, és ha az eltér a megszokottól, forduljanak a szolgáltatóhoz, a kereskedőhöz, és semmiképp se adják ki felelőtlenül a személyes vagy banki adataikat, a bankkártyájuk adatait, PIN-kódját.

Az MTI kérdésére a jogszabály-változtatási javaslatukat érintően Palocsay Géza azt mondta: együttműködnek a rendőrséggel, igyekeztek a kereskedők részéről megfogalmazni javaslataikat, amelyek a jelenlegi büntetőjogi szabályozás kiegészítésére, módosítására vonatkoznak az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalással, illetve a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaéléssel kapcsolatban.

Hozzátette: az a céljuk, hogy az őszi ülésszakra egy minden fél számára elfogadható javaslatcsomaggal álljanak elő.

Borítókép: illusztráció