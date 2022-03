Androidos márkaként a Nokia az olcsó telefon szinonimája lett – anélkül, hogy annyira olcsónak is néznének ki a készülékei. Ez a stratégia segíthetett elérni a márkanevet tulajdonoló HMD Globalnak, hogy 2021-ben elérje első nyereséges évét. És úgy fest, 2022-ben egy második adag agresszívan alacsony áron tartott készülékkel biztosítja helyét a piacon.

A most bemutatott C21, a C21 Plus és a C2 (2. kiadás) igen szerény processzorokkal, alapszükségletre méretezett memóriaopciókkal, valamint mikro-USB portokkal debütál – igaz, a csekély erőforrást igénylő Android 11 Go-t futtatja 2022-ben. Nincs bennük NFC, nem terveznek a készülékekre operációs rendszer frissítéseket, csak negyedéves biztonsági frissítéseket a következő 2 évben.

Ehhez képest nem néznek ki rosszul: pontosabban nagyjából ugyanúgy festenek, mint a többi alsó- középkategóriás mobil.

Viszont az új C2-esnek van néhány kellemes furcsasága, mint például a vezeték nélküli FM-rádió – vagyis anélkül rádiózhatunk vele, hogy vezetékes fejhallgatót kényszerülnénk antennának bedugni. A telefonokat várhatóan áprilistól lehet megvásárolni, állítólag mindössze 79 euróért.