A 2020 novemberében bemutatott Smart Monitor termékcsalád okoskijelzői egyaránt alkalmasak otthoni munkára és szórakozásra is. Az M8 több mint egy hagyományos monitor, Wi-Fi-n keresztül elérhetők vele a legnépszerűbb streamingszolgáltatók, mint például a Netflix, az Amazon Prime Video vagy az Apple TV kínálata.

Különleges kialakítása biztosítja a kényelmes és hatékony használatot. A stílusos új modell szupervékony, mindössze 11,4 mm-es, az előző modellnél 75 százalékkal keskenyebb. A sík hátlap és az új színek illeszkednek a legtöbb lakásba vagy irodai környezetbe.



A monitoron a továbbfejlesztett Smart Hub-on keresztül PC nélkül is elvégezhetők a napi feladatok. A Workspace felületen megtalálhatók a legfontosabb munkahelyi szolgáltatások, a felhasználók innen csatlakoztathatják Windows vagy Mac számítógépüket, elérhetik az olyan megoldásokat, mint a Samsung DeX, az Apple AirPlay 2 vagy a Microsoft 365 felhőszolgáltatása és az okostelefonjuk képernyőjét is tükrözhetik az M8 monitorra.



Az M8 könnyen levehető, mágneses SlimFit kamerával rendelkezik, amely zavaró vezetékek nélkül csatlakozik a monitorhoz. Ez a kamera arckövető és automatikus zoom funkcióval is rendelkezik, így képes gyorsan azonosítani a felhasználók arcát és automatikusan rájuk fókuszálni.

A kamera követi az előadót, így tökéletes választás prezentációkhoz vagy élő streameléshez is.



Támogatja az olyan videóhívás megoldásokat, mint a Google Duo, ezzel lehetővé teszi, hogy a felhasználók a SlimFit kamera segítségével távolról dolgozzanak, vagy videókonferenciákon vegyenek részt.



A Smart Monitoron megtalálható a SmartThings Hub IoT központ, ahol a felhasználók vezeték nélkül csatlakoztathatják a monitorhoz az IoT eszközeiket. A SmartThings alkalmazás intuitív vezérlőpultján láthatók az M8 monitorhoz csatlakoztatott eszközök legfontosabb adatai, beleértve a kapcsolók állását és a tápellátást is, így az IoT eszközök egyszerűen nyomon követhetők az egész lakásban.



A nagy érzékenységű Far Field Voice mikrofonnak köszönhetően hangutasításokkal is vezérelhetők (angolul) a Bixby vagy az Amazon Alexa asszisztensek. A Bixby használata közben a mikrofon Always On Voice funkciójával beszélgetési információk jeleníthetők meg a képernyőn, még akkor is, ha az ki volt kapcsolva.



A monitor sokoldalú funkciói mellett a kijelző adaptív képtechnológiája a kijelző fényerejének és színhőmérsékletének automatikus beállításával is hozzájárul a kényelmes használathoz. Az M8 Állítható magasságú talppal (HAS - Height Adjustable Stand) és dönthető kialakítással érkezik, ezzel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtalálják a megfelelő pozíciót minden feladathoz, az esti filmezéshez vagy a tanuláshoz.



Az M8 Magyarországon április végétől lesz elérhető 259 000 forintos ártól.