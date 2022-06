Mint Mark Zuckerberg bejelentette, a Meta avatarboltjában az első termékek között dizájner ruhákat lehet kapni. A előképeken meglehetősen gyengén rendereltnek tűnő ruhákat a Facebook, Instagram és Messenger felhasználók vehetik meg, hogy menőbb legyen az avatarjuk.

Az első márkák a boltban a Prada, a Balenciaga és a Thom Browne, a választékban motocross-ruha, logós kapucnis pulóver és számos öltöny is szerepel. Facebook-bejegyzésében a Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg elmondta, hamarosan további márkák is megjelennek a boltban.

„A digitális áruk az önkifejezés fontos eszközei, és a kreatív gazdaság nagy hajtóerői lesznek” – közölte a Facebook-Meta vezére az Instagram Live eseményen.

Zuckerberg Eva Chennel, az Instagram divatpartnerségekért felelős alelnökével közösen beszélt arról, hogy a metaverzumban az avatároknak miért kell tükrözniük a képernyők mögött lévő felhasználókat. Egyes országokban az Instagramon az avatar elkészítéséhez a felhasználók már rákattinthatnak a profilképükre, a profil szerkesztése menüpontra, majd a tetején található „Avatar létrehozása” opcióra navigálhatnak. (Magyarországon ez a lehetőség még nem érhető el.)

A luxus divatházak egyre gyakrabban lépnek partnerségre technológiai cégekkel, hogy márkás digitális ruhadarabokat hozzanak létre. Tavaly a Fortnite bevezette a Balenciaga skineket, így a játékosok például márkás kapucnis pulóvert is vásárolhattak a játékbeli karakterükhöz. A Robloxban a játékosok ellátogathatnak a Gucci Townba, ahol a márka logójával díszített kert és egy virtuális bolt is található.

A Meta szerint a Meta Avatars Store „hamarosan” elindul, de arról, hogy a felhasználók hogyan férnek majd hozzá, nincs információ.

A digitális ruhák ára 2,99 és 8,99 dollár között mozog majd, s az áruház több száz ingyenes ruhát is fog kínálni.

A Meta az áruház bejelentésekor így fogalmazott:

Légy egyedien önmagad.

Az avatarod a személyiséged (vagy személyiségeid) digitális kifejeződése. Elmondhatja, hogy mennyire vagy extrovertált vagy introvertált, milyen a humorérzéked, sőt még a divatérzéked is. Lehetővé teszi, hogy autentikus önmagad légy, ami viszont segíthet abban, hogy tartalmasabban kapcsolódj barátaidhoz, családodhoz, munkatársaidhoz vagy bárki máshoz, akivel a metaverzumot járva találkozol.

A Meta Avatars Store a következő hetekben indul az Egyesült Államokban, Kanadában, Thaiföldön és Mexikóban az Instagramon, a Facebookon és a Messengeren.

