Jobb esetben csak egyes hozzáféréseket veszítünk el készülékünkkel együtt, rosszabb esetben illetéktelenek kaparinthatják meg.

Nagyon fontos, hogy készülékeinket tartsuk mindig magunknál, és ne hagyjuk olyan helyen – akár már a reptéren –, ahol könnyen elveheti valaki. Ha esetleg ez be is következne, megnehezíthetjük a tolvajok dolgát a biometrikus azonosítással: egy PIN-kódot könnyebb ugyanis feltörni, mint egy ujjlenyomat-olvasót vagy arcfelismerőt. Maga az okostelefon titkosítása is egy lépéssel megnehezítheti a betolakodók dolgát.

Célszerű már az utazás előtt biztonsági mentést készíteni mindenről,

így, ha el is vesznek adataink, megőrizhetjük azt, amit még a nyaralás előtt rögzítettünk. Hatékony lehet egy nyomkövető app is, amivel kideríthetjük, hol van készülékünk, ha elhagynánk – vagy ha ellopták, és nem kapcsolták ki, illetve nem töröltek róla mindent. Egyes, előre beállított alkalmazásokkal még távolról is megsemmisíthetjük adatainkat, megelőzve a nagyobb bajt.

Fokozottan figyeljünk arra is, hogy ne adjunk meg bizalmas információkat – jelszavakat, belépőkódokat – nyilvános, ingyenes Wi-Fi-hálózatokon, ugyanis nem tudhatjuk, hogy kik figyelik meg ezeket a rendszereket. Ilyen esetekben meg sem kell szerezniük telefonunkat ahhoz, hogy hozzáférjenek adatainkhoz, mivel ezeken a hotspotokon gyakorlatilag semmilyen titkosítás nincs.

Elegendő fizikai közelségben lenniük ahhoz, hogy bezsebeljenek személyes vagy pénzügyi információkat. Sőt, az előre mentett csatlakozási pontok is veszélyt jelenthetnek, ugyanis valaki kártékony szándékkal létrehozhat egy álrendszert, telefonunk pedig megvezetve arra kapcsolódhat fel.

Egyszerűnek tűnhet, de mégis kulcsfontosságú, hogy frissítsük alkalmazásainkat

– elvégre, ha a legújabb verziót használjuk, kisebb eséllyel ismernek rajta biztonsági hibákat a hackerek. A VPN-ek, vagy virtuális privát hálózatok használata biztonságosabbá teheti a közösségi wifi-k igénybevételét, de azon túl is jól jöhet: a VPN képes titkosított kapcsolatot létrehozni, ezzel védve az adatokat még azelőtt, hogy bekerülnének a hálózatra, egyfajta megbízható alagutat biztosítva az internet és a készülék között.

Kifejezetten fontos, hogy megbízható alkalmazásokat töltsünk csak le, mert több olyan is lehet, ami hamis vagy félrevezető. Az ilyen appok akár a hivatalos alkalmazásáruházakban is elérhetők, és mesterségesen gyártott pozitív értékelésekkel tűnhetnek megbízhatónak miközben trójai, illetve zsaroló, vagy más módon rosszindulatú vírusokat tartalmazhatnak.

Arra is érdemes figyelnünk, hogy fizikailag ne tudják le- vagy kiolvasni adatainkat az erre hajtók, vagy épp ne tudjanak lehallgatni egy fontos beszélgetést. Érdemes előre beállítani a főbb alkalmazásokat, ugyanis előre konfigurált esetben nem tudják majd megnézni például a bankkártyánk adatait.

A többlépcsős azonosítás jelentősen erősítheti a biztonságot, ezzel védve eszközeinket.

Ügyeljünk arra is, hogy kizárólag megbízható weboldalakat használjunk, és ha külföldön kell megadnunk információkat, győződjünk meg arról, hogy hitelesített, és nem adathalász felülettel van dolgunk: ennek egyik első lépése a „https:” tanúsítvány ellenőrzése a webcímben.

A Honor Magic4 Pro legújabb innovációja, a Privacy Calling funkciója, ami AI technológiával dolgozik, megoldást kínálhat például a hangszivárgásra – így egy idegen országban is privátak maradhatnak beszélgetéseink. Emellett a Honor biztonsági célokból létrehozott független chipkészlete hardverszintű védelmet nyújt, és gondoskodik a kulcsfontosságú jelszavakról és a biometrikus adatokról.

A védett arcfelismerést a 3D-s mélységi kamera teszi lehetővé, a megbízható ujjlenyomat-olvasást pedig többek között egy olyan technológia, ami fény helyett hanghullámokat használ a felhasználók felismeréséhez és védelméhez. Így, ha elveszítjük a telefonunkat a nyaraláson, mások nem tudják majd feloldani, és ezen keresztül nem is férhetnek hozzá adatainkhoz. A készülék védelmi rendszerein túl azonban pont azért fontos, hogy a felhasználók is megtegyenek mindent saját adataik és eszközeik biztonságáért.

