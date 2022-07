A történelem ismételheti önmagát. Amíg 10-12 évvel ezelőtt a Facebook írta át olcsó és célzott tartalmaival a hirdetési piacot világszerte, addig 2022-ben ugyanezt az 1 milliárd aktív követővel rendelkező TikTok viheti véghez.

A 15-20 másodperces rövid videókat gyűjtő platform néhány éve még csak a tinédzserek „virtuális játszótere” volt,

a felhasználói kör azonban mára alaposan kitolódott a 20-as, a 30-as, sőt, a 40-es korosztály felé is.

A legfrissebb statisztikák szerint Magyarországon már 2 és fél millióan (!) nézik napról napra a feltöltött videókat, amelyek között egyre több ügyesen csomagolt céges üzenet is megtalálható. Dely Ábris marketingszakértő állítja: a Facebook-költések tizedéért tízezrekhez juthat el az, aki most száll fel a TikTok vonatra.

Soha nem látott sebességre kapcsolt a médiafogyasztás az elmúlt években. A Creatinsta Agency és a TikTok-videók gyártására szakosodott Kontrent tulajdonosa azt mondja: az auditált adatok alapján mi, magyarok naponta átlagosan 150 videót nézünk végig. Dely Ábris szerint ez azt jelenti, hogy

egy átlagos TikTok-felhasználó napi 60 percet tölt a videók közötti böngészéssel, amik között egyre több a céges brandet népszerűsítő tartalom.

A szakértő példaként hozta fel az egyik magyar tulajdonú, klímaberendezéseket forgalmazó cég termékét. A Polar Klíma hasznos és vicces videói néhány hét alatt 10 ezernél is több követőt generáltak a TikTokon. Ez – a termékkör sajátosságait ismerve – hazai rekordnak számít. „Egy jó TikTok-videónak mindig van sztorija, amit felirattal, zenével dobunk fel. Az edzőteremben légkondikkal súlyzózó hőseinket például 710 ezren nézték meg” – hozta fel példaként Dely Ábris arra, hogy egy jól eltalált üzenet milyen könnyen célba találhat.

A TikTok-titok a jó ár-érték arány

A tapasztalatok szerint a fogyasztók szeretik a hasznos ismereteket átadó tartalmakat.

Népszerűek például azok a videók, amikből kiderül, hogy miként utazhatunk külföldre olcsón, milyen praktikákkal tudjuk szebbé tenni az autónkat vagy hogyan tanuljunk meg 10 ujjal gépelni gyorsan és egyszerűen. A Creatinsta a közelmúltban a világszerte ismert Herlitz írószermárka magyar kampányát fűzte fel az edukáló sztorikra, így például arra, hogy miként tudunk igényesen jegyzetelni, vagy hogy miként készítsünk gyorsan osztálykönyvet. Ezeket a videókat egyenként több mint 300 ezren tekintették meg.

A hat hónapig tartó marketingakció végeredménye összesen 60 ezer magyar feliratkozó lett.

„Büszkén mondhatom, hogy a TikTok csatorna eredményességéhez a cégcsoport globális marketingvezetője is gratulált a Herlitz Hungária vezetőinek. Egyúttal a többi leányvállalatunk figyelmébe ajánlotta a Budapesten bevált aktivitási modellt” – jegyezte meg Bencs Alexandra, a Herlitz Hungária marketingmenedzsere, aki elmondta: a többmilliós reklámkampányokkal szemben már néhány százezer forintos marketingbefektetéssel is szemmel látható eredményt lehet elérni.

Egy másik terepen, a klímaberendezések témakörében is hatásosnak bizonyult a TikTokon indított videós kampány. „A klimanekem.hu lakossági felhasználóknak szóló oldalunkat kezdtük hirdetni a TikTokon a Creatinstával. Nemcsak hogy a TikTokból valós megrendeléseket realizáltunk, de a viszonteladói hálózatunk is pozitívan fogadta a tartalmakat, szakemberek is követik az oldalt. Nemzetközi szinten is többször kaptunk visszajelzéseket arról, hogy egy-egy virális videónk szakmai körökben nagy népszerűségnek örvend. Ilyen volt a klímával kondizós tartalom is, mely külföldi csoportokban is jól teljesített” – osztja meg tapasztalatait Hajdu Kitti, a Polar Klíma üzletfejlesztési és marketingvezetője.

Már a munkaerőt is a TikTokon toborozzák

Az ügyesen menedzselt videók nemcsak a fogyasztók számára tehetik népszerűvé az adott céget, de bizony a leendő munkatársak számára is. A Creatinsta Agency – és a vele szorosan együttműködő, Nagy Emma tartalomgyártóval alapított Kontrent – tapasztalatai szerint egyre több vállalkozás toborozza a TikTok segítségével a munkavállalóit.

Dely Ábris tulajdonos szerint egy jó videó üzeneteire sokkal fogékonyabbak a mai huszon-harmincéves fiatalok, mint egy száraz, unalmas álláshirdetésre. Mint fogalmaz: sok álláskereső nem csak a pénzt nézi, a víziót is szeretné megtalálni az új munkahelyében. Ezért van az, hogy ők például a videóval kombinált HR-megoldásaikkal még a legnagyobb hiányszakmák területén is képesek jól képzett munkaerőt találni a megrendelőiknek.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)