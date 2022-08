Galaxy Z Flip4

A felhasználók a Z Flip4 részleges összehajtásával, a FlexCamet, a kamerát hajlított módban aktiválva készíthetnek videókat vagy csoportos szelfiket különböző szögekből, anélkül, hogy a kezükben kellene tartani a készüléket. A szolgáltatás a felhasználók által kedvelt applikációkon keresztül is elérhető.

A Samsung és a Meta együttműködésének köszönhetően a FlexCamet, a hajlított módban használt kamerát úgy tervezték, hogy a legnépszerűbb közösségi média felületekkel mint a Facebook, az Instagram vagy a WhatsApp is kompatibilis legyen. A Galaxy Z Flip4 készülék lehetőségek széles skáláját kínálja: a felhasználók kiváló minőségű képeket készíthetnek közvetlenül a fedlapi kijelzőn keresztül, a főkamera előnyeit a továbbfejlesztett Gyorsfelvétel funkció igénybevételével kihasználva.

A Gyorsfelvétel funkcióban kiváló minőségű videófelvételek rögzíthetők, majd közvetlenül a Hajlított módra átváltva, a felvétel megszakítása és kézhasználat nélkül folytatható a rögzítés. A funkció ideális választás lehet tartalomkészítők és vloggerek számára. A felhasználók mostantól Portré módban készíthetnek szelfiket, a Gyorsfelvétel funkció használatakor pedig a tényleges képarányban láthatják az előnézetet. A készüléket a Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform hajtja, míg a 65 százalékkal nagyobb fényerejű érzékelővel felszerelt, továbbfejlesztett kamerával a fényképek és a videók élesebbek és kiegyensúlyozottabbak lehetnek, akár nappal, akár éjszaka készítik azokat.

A Z Flip4 összecsukott állapotban is több lehetőséget kínál. A fedlapi kijelzőn keresztül indíthatók hívások, megválaszolhatók az üzenetek.

Nagyobb, 3700 mAh teljesítményű akkumulátorával a felhasználók hosszabb ideig készíthetnek felvételeket, nézhetnek videókat, vagy kapcsolódhatnak össze másokkal két töltés között. A mostantól elérhető Szupergyors töltés funkcióval a Galaxy Z Flip4 készülék körülbelül 30 perc alatt akár 50 százalékra is feltölthető, így a felhasználók akkor is kapcsolatban maradhatnak, amikor csökken az akkumulátor töltöttségi szintje.

A keskenyebb zsanérnak, a kiegyenesített éleknek, valamint a fátyolos hátoldali üveglap és a fénylő fémkeret lágy kontrasztjának köszönhetően a készülék a sorozat eddigi legkifinomultabb formatervezésével érkezik. A felhasználók teljeskörűen testre szabhatják a Galaxy Z Flip4 készüléküket. A Galaxy Themes mobilalkalmazáson keresztül az egyedi betűtípusokkal, ikonokkal és motívumokkal a fedlapi kijelzőn és a főképernyőn is kifejezhetik egyéni stílusukat. A felhasználók az új órastílusokkal és hátterekkel, valamint a különböző kép-, és videóformátumok és GIF-ek használatával egyéni fedlapi kijelzőt hozhatnak létre.

Galaxy Z Fold4

A Galaxy Z Fold4 tervezésekor a Samsung mobiliparági tapasztalataira támaszkodtak, hogy egy továbbfejlesztett, még több funkcióval felszerelt készüléket alkossanak, legyen nyitott, zárt vagy hajlított módban. A Galaxy Z Fold4 a vállalat első olyan készüléke, amely Android12L operációs rendszerrel érkezik. Az új operációs rendszert a Google kifejezetten a nagyképernyős élményekhez, az összehajtható készülékekhez fejlesztette ki.

A Z Fold4 készüléken a multitasking minden korábbinál könnyebbé válik, így a felhasználók több dolgot intézhetnek el, akár útközben is. Az új PC-szerű kezelőfelület a számítógépekhez hasonló elrendezést kínál, hozzáférést biztosítva a kedvenc és a legutóbb használt alkalmazásokhoz. Az új lapozó gesztusoknak köszönhetően még intuitívabbá vált a multitasking. A teljes képernyős alkalmazások felugró ablakokká kicsinyíthetők, vagy a képernyő felosztható annak érdekében, hogy több feladatot is lehessen egyszerre végezni.

A Samsung a Google és a Microsoft vállalatokkal együttműködésben emeli új szintre a multitasking funkciókat. Az olyan Google-alkalmazások, mint például a Chrome vagy a Gmail mostantól támogatják a „húzd és ejtsd” funkciót, így a felhasználók gyorsan másolhatnak és illeszthetnek be linkeket, fényképeket és egyebeket egyik applikációból a másikba. A Google Meet segítségével a felhasználók mostantól több emberrel tarthatnak kapcsolatot, miközben valamilyen közös tevékenységet folytatnak a virtuális térben, például együtt nézhetnek videókat a YouTube-on, vagy játszhatnak egy videóhívás közben. A Microsoft teljes Office-csomagja, így az Outlook is alkalmazkodik az összehajtható kijelző előnyeihez. Több információ jelenik meg a képernyőn, és gyorsabban lehet elérni a tartalmakat. A multitasking élményét az S Pen teszi teljessé, melynek köszönhetően a felhasználó útközben rajzolhat vagy jegyzetelhet. Az új, külön az S Pen tárolására kialakított résszel érkező álló tok még egyszerűbb tárolást tesz lehetővé.

A Galaxy Z Fold 4 okostelefonnal a továbbfejlesztett 50 megapixeles nagylátószögű objektívnek, valamint a 30-szoros Space Zoom, ultranagyítás funkcióknak köszönhetően lenyűgöző képek és videók készíthetők. A különféle kamera üzemmódok, köztük a Rögzítési nézetben aktivált nagyobb Zoom Map, a Kettős előnézet, valamint a Hátlapi kamerás szelfi egyedi kialakításúak, amelyek kihasználják a formai adottságokat, megnövelve ezzel a rögzítési lehetőségek számát. A nagyobb pixelméretnek, a 23 százalékkal nagyobb fényerejű érzékelőnek és a nagyobb feldolgozási teljesítménynek köszönhetően a felhasználók az éjszaka folyamán is tiszta képeket készíthetnek.

A 7,6 colos Főképernyőn a tartalmak még inkább magával ragadóak és egyediek lesznek. A készülék nagyobb fényerejű kijelzővel, valamint adaptív 120 Hz-es képernyőfrissítéssel érkezik, a kijelző alatti kamera (UDC) pedig kevésbé látható, és új, szórt típusú alpixel-elrendezéssel rendelkezik. A még kényelmesebb tartalomfogyasztás érdekében az olyan népszerű közösségimédia-felületeket, mint például a Facebook, a nagyképernyős élményekhez optimalizálták. A kedvenc streamingszolgáltatások tartalmai, mint például a Netflix vagy a Spotify a Hajlított üzemmódnak köszönhetően kézhasználat nélkül is megtekinthetők. A nem optimalizált alkalmazások esetében a felhasználók az új Hajlított módú Touchpaddel a tartalom megszakítása nélkül vezérelhetik a készülékeket. A videók még pontosabban lejátszhatók, visszatekerhetők és szüneteltethetők, a megtekintett tartalom pedig egyszerűen felnagyítható vagy kicsinyíthető, miközben a készülék Hajlított üzemmódban van.

A nagy teljesítményű Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platformnak és a hipergyors 5G hálózatnak köszönhetően a játékok is gyorsabban futnak. A minden eddiginél könnyebb, vékonyabb zsanérral és még keskenyebb keretekkel érkező, szélesebb Fedlapi kijelző a használat során lehetővé teszi az egykezes használatot.

A Samsung számára különösen fontos, hogy a felhasználók által elvárt, a külső és belső funkciók tekintetében egyaránt kiemelkedően tartós készülékeket alkosson. A Galaxy Z Flip4 és a Galaxy Z Fold4 a vállalat eddig készült legellenállóbb összehajtható készülékei, amelyek Armor Alíminium keretekkel, zsanérborítással, valamint a fedlapi kijelzőn és a hátsó lapon megtalálható, egyedülálló Corning Gorilla Glass Victus+ üveggel érkeznek. A Főképernyő az optimalizált rétegszerkezetnek köszönhetően még ellenállóbb. A megoldásnak köszönhetően csökken az ütődések és karcolások révén keletkező külsérelmi nyomok száma. A Galaxy Z Flip4 és a Galaxy Z Fold4 egyaránt IPX8 besorolású vízállósággal érkezik, így a felhasználóknak még esős időben sem kell aggódniuk.

Galaxy Buds2 Pro

A Galaxy Z sorozat mellett érkezik a Samsung csúcskategóriás fülhallgatója, a Galaxy Buds2 Pro. A készülék új, kompakt kialakításával, valamint zökkenőmentes csatlakoztathatóságával a lehető legteljesebb vezeték nélküli hangélményt nyújtja a hétköznapi élet szinte minden területén. Az új Samsung Seamless Codec (SSC HiFi) lehetővé teszi a megszakításmentes zeneátvitelt, míg új, kétirányú koaxiális hangszórója minden eddiginél gazdagabb hangzást biztosít.

Az új, kompakt, ergonomikus kialakításnak köszönhetően a készülék mérete az eddigiekhez képest 15 százalékkal kisebb, mégis biztonságos illeszkedést garantál. A fülhallgatót úgy tervezték, hogy ne mozduljon el a fülkagylóban, így akár edzés során is kiválóan alkalmazható. A külső zajokat kiszűrő, magas teljesítményű Intelligens Aktív Zajszűrővel (ANC) a felhasználók útközben is fogadhatnak hívásokat. Az új Galaxy Buds2 Pro készülékekkel a felhasználók a külvilággal való folyamatos kapcsolattartással merülhetnek el belső világukban.

Ha éppen egy sürgős hívásra kell válaszolni, játék vagy filmezés közben a tableten, a Buds2 Pro könnyedén, egy ujjmozdulattal át tud váltani a telefon audió csatornájára. A Buds2 Pro Automatikus csatlakozás funkcióval is rendelkezik. Ha pedig útközben véletlenül szem elől tévesztjük az eszközözt, a SmartThings Find segítségével könnyedén megtalálható, függetlenül attól, hogy a töltőtokban hagytuk-e.

Galaxy a bolygóért

A Galaxy S22 termékcsalád bevezetése óta a Samsung nemcsak a csomagolásban, hanem az új termékek hardveréhez is felhasznál újrahasznosított anyagokat. Ezek a „Galaxy a bolygóért” kezdeményezés első lépései, amelyek magukba foglalják az újrahasznosított műanyagok folyamatos beépítését és új anyagok kifejlesztését vezető fenntarthatósági partnerekkel együttműködve. A Samsung mindemelett továbbra is törekszik a fenntartható gyártás innovatív megoldásaira, ennek eredményeképpen a vállalat büszkén jelenti be, hogy az új Galaxy Buds2 Pro több mint 90 százaléka újrahasznosított anyagokból készült. Az új Galaxy Z széria kulcsfontosságú elemeinek gyártásához az óceánból származó műanyagot, a csomagoláshoz pedig 100 százalékban újrahasznosított papírt használnak. Emellett az első generációs összehajtható Galaxy termékekhez képest a vállalat közel 58 százalékkal csökkentette a csomagolás térfogatát. Ez egyben azt is jelenti, hogy idén mintegy 10 000 tonnával kevesebb lehet a szállítás folyamán termelődő szén-dioxid kibocsátás.

Árak és elérhetőség

A Galaxy Z Flip4 prémium kivitelezésével lefedi a felhasználók valamennyi stílusigényét: a korábbi Lila és Grafit színek mellett az eszköz új színekben, Rózsaaranyban és Kékben lesznek elérhetőek. A Galaxy Z Fold4 és az álló tok S Pennel kifinomult színekben, Szürkészöld, Bézs vagy Fantomfekete kivitelben lesz kapható.

Magyarországon a Galaxy Z Fold4 256GB 779 990 forintos, az 512GB-os változat 839 990 forintos, az 1 TB-os 944 990 forintos, míg a Galaxy Z Flip4 128 GB 479 990 forintos, a 256GB-os változat 499 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el.

A Galaxy Buds2 Pro három teljesen új lágy és semleges árnyalatban – Grafit, Fehér és Lila színben –, 99 990 forintos ajánlott fogyasztói áron elérhető. A Galaxy Buds2 Pro augusztus 25. 23:59 óráig előrendelhető. A készülék értékesítése augusztus 26-tól indul.

A Galaxy Z Flip4 és a Galaxy Z Fold4 augusztus 10., 15 órától, augusztus 25., 23 óra 59 percig előrendelhetőek, a készülékek augusztus 26-tól a kerülnek a boltokba. A Galaxy Z Flip4, a Galaxy Z Fold4 és a Galaxy Buds2 Pro előrendelési promóciójáról a termékek weboldalain lehet tájékozódni: Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Buds2 Pro.

Borítóképünkön a Samsung Galaxy Z Fold4