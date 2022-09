Ismert, hogy az utóbbi hónapokban a pusztán szöveges leírásból minőségi képeket készítő mesterséges intelligencia rendszerek hatalmas lépéseket tettek előre, hogy bárki rajzolhasson velük. Némelyikért fizetni kell, más megoldások csupán szakismeretet azért igényelnek.

Újabban egyre több ingyenes, egyszerűen, böngészőből, minden telepítés nélkül használható megoldás van, ilyen a Hugging Face webalkalmazás is.

Kattintsunk ide és a képbe rajzoljunk valamit.

Digitális ceruzával, kézügyességgel szebbet firkálhatunk, nekünk elsőre ez az ébresztőóra jött össze egérrel (alábbi képen balra):

A prompt után írjuk be: „alarm clock”, nyomjuk meg a kék „Diffuse the f rest” gombot, s egy pillantás alatt több – szebben rajzolt – ébresztőórát kapunk (jobbra).

Előfordulhat, hogy van egy képünk, s inkább annak alapján rajzoltatunk egy másikat, ami tartalmazza az eredeti számos jellemzőjét, de mégsem ugyanaz. Ezúttal egy sínpár felé tartott ébresztőóra fotóját töltöttük fel az „upload img” gomb használatával, beírtuk a prompt után, hogy „alarm clock on the rails” és így nyomtuk meg „Diffused the f rest” gombot.

Ilyen volt, ilyen lett



A generált képek letölthetőek, s szabadon felhasználhatók. Ügyesen alkalmazva a lehetőségeket, ki fog derülni, hogy gyermekjátéknál értékesebb megoldáshoz jutottunk.

Vegyük figyelembe, hogy mindig le kell menteni a tetszetős képeket, mert a rendszer nem tárolja alkotásainkat, hanem minden alkalommal újat álmodik.

A webes alkalmazás mögött egy nagy teljesítményű rendszer, a Stable Diffusion mesterséges intelligencia modell áll, amelyet a CompVis, a Stability AI és a LAION kutatói és mérnökei hoztak létre. A Stable Diffusion a minap nyílt forráskódúvá vált, művészek, műkedvelők, dizájnerek használják világszerte.