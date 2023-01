Az is előfordulhat, hogy ha nem tudunk hozzáférni bizonyos webdomainekhez, az nem a szolgáltatónkon múlik, hanem például a tartalomszolgáltató hálózatokon (CDN). 2021 júniusában például a Fastly infrastruktúra-szolgáltató leállása miatt elérhetetlenné vált a The Guardian, a Financial Times, a The New York Times és a ZDNet, valamint olyan webhelyek, mint a Reddit, az Amazon, a PayPal és az Egyesült Királyság kormányának weboldala.

3. Állítsuk vissza az útválasztót (routert)

Néha a legegyszerűbb megoldás orvosolja a problémát. Húzzuk ki az útválasztót (routert vagy modemet), hagyjuk kikapcsolva körülbelül 10 másodpercig, majd indítsuk újra. Ahogy egy PC-nek néha frissítésre van szüksége, ugyanúgy olykor az útválasztóknak is.

4. Ellenőrizzük az útválasztó helyét

Az otthoni csatlakoztatáshoz használt hardvernek két általános kategóriája van: egy hagyományos router vagy egy mesh hálózat (kivéve, ha mobileszközre és mobil 3G/4G/5G beállításra támaszkodunk).

A hagyományos útválasztók központi csomópontként működnek, hogy összekapcsoljanak az internetszolgáltató szolgáltatásával. Ezek az útválasztók egy hozzáférési ponton keresztül kezelik a forgalmat. Ehhez képest a mesh hálózatok modernebbek, amelyek csomópontok hálóját hozzák létre az internet-hozzáféréshez. Ahelyett, hogy minden otthoni eszköz egy útválasztóhoz csatlakozna, ezek a termékek tartalmaznak egy hubot és csomópontokat, amelyek az otthon különböző területein helyezhetőek el, és az eszközök a legközelebbi fizikai csomóponthoz csatlakoznak az internet eléréséhez.