Tavaly óta nyilvánosan elérhetőek a mesterséges intelligenciával működő fizetős és szabad felhasználású programok. Mostanra már a nagyok, köztük a Microsoft és az Adobe is kiadták a saját megoldásaikat. Tegnap megjelent a Photoshop elképesztő mesterséges intelligencia funkciója, a „Generative fill”, azaz a generatív kitöltés eszköz. A béta verzióban elérhető a „a kép folytatását generáló funkció” is. Ez folytatja „kifelé” a képet, olyan részleteket „hallucinálva” oda, amelyek soha nem is léteztek.

Mint várható volt, az Adobe a Firefly MI-képgenerálójába illesztette ezeket a képességeket.

Bemutatunk egy példát a képgenerálásra. Először is ki kell jelölnünk azt a területet a képünkön, amit meg szeretnénk változtatni.

Ezután kattintunk a „Generative fill” gombra.

Eltűnnek a guminyomok az útról. De nem akárhogy, még a fény is helyesen esik a felületekre.

Ezután kiválasztjuk az út középső részét.

Beírjuk a szövegdobozba a sárga csíkokat (angolul), majd kattintunk.

Már fel is lettek festve az útra.

A „generatív kitöltéssel” a képet „kifelé” is folytatni lehet: ezt a műveletet hívják a mesterséges intelligenciában „outpaintingnek”. Először is a Photoshop vágóeszközével üres területeket hozunk létre a kép mindkét oldalán.

Kiválasztunk egy üres területet és kattintunk a generatív kitöltésre.

Mindkét oldalán „befesthetjük” a képet.