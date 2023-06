Magyar fotográfusokkal együttműködve különleges mobilfotó-sorozattal mutatja be az éjszaka hétköznapi hőseinek életét a Huawei. A Huawei P60 Pro okostelefonnal készített képek exkluzív betekintést adnak három olyan hivatás – kutató-mentők, tűzoltók, polgárőrök – képviselőinek életébe, akik éjszakánként mások biztonságáért, nyugalmáért dolgoznak, akkor is készenlétben állva, amikor a többség az időt pihenéssel, alvással tölti. A képeken szereplők többsége önkéntes alapon dolgozik, ellenszolgáltatás nélkül vállalva a munkavégzéssel járó fizikai- vagy mentális terheket. A Huawei Éjszaka hősei kampánynak köszönhetően – éjszaka és gyenge fényviszonyok között készült képeken keresztül – széles közönség nyerhet bepillantást abba, hogyan milyen kihívásokkal, nehézségekkel és örömökkel jár az önfeláldozó munka.

A Huawei által felkért magyar fotográfusok – Chripkó Lili és Rizmajer Antal – mobilfotó-sorozatai izgalmas, akciódús és hangulatos pillanatokon keresztül adnak betekintést a III. kerületi Tűzoltó-parancsnokság, az Országos Polgárőr Szövetség és a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársainak életébe. Az állandó éjszakai készenlétbe, a fizikai állóképességet és mentális erőt igénylő erőfeszítésekbe, a munkával járó kihívásokba, és mások segítésének örömébe.

A gyenge fényviszonyok között – füsttel megtelt lakóházban, pincében, erdőben, éjszakai városi és szabadtéri fényekben – készített fotók egyben bemutatják a HUAWEI P60 Pro különleges mobilfotós képességeit. A készülék Ultra Lighting telefotó kamerája az iparág közel legnagyobb automatikusan állítható fizikai rekesznyílásával, nagy áteresztőképességű lencsecsoporttal és RYYB SuperSensing érzékelővel is rendelkezik. Ezek az új fejlesztések gyenge fényviszonyok között is szinte élethű fotók készítését teszik lehetővé, a kamera részletgazdagon képes megjeleníteni a sötétebb területeket is. Ultra-magas dinamikatartományt nyújt a magas fény-sötétség arányú helyzetekben, például napkeltekor és napnyugtakor, hajnalban vagy alkonyatkor.

A DXOMARK független tesztlabor rangsora szerint jelenleg a Huawei P60 Pro az egyik legjobb okostelefon fotózásra.



2 percen belül a fán rekedt macskához is el kell indulni

A tűzoltók munkája az állandó készültségről szól. Bármikor megszólalhat a riasztást jelző hang, és bármit is csinálnak – akár pihennek, zuhanyoznak, tanulnak vagy a mosdóban tartózkodnak, a szabályok szerint 2 percen belül a jármű (fecskendő) hátsó tengelyének el kell hagynia a laktanya kapuját.

Az éjszakai órákban is rendszeresek a riasztások. A tűzoltók számára a legintenzívebb időszak viharos, szélsőséges időjárási körülmények között van: ilyenkor a káresetek és veszélyhelyzetek száma drasztikusan megnő, akár napi 10-12 riasztást is kaphatnak az óbudai tűzoltók. A szakmai és fizikai felkészültség, a csapatmunka és a helyzetkezelési képességek kritikus jelentőséggel bírnak.

A tűzoltók felszerelése akár 70 kg súlyú is lehet – amelynek nagy részét a 30 kg-os speciális védőruházat teszi ki. A felszerelés szállítása és használata nagy fizikai erőt és kitartást igényel, ezért rendszeres edzéseket és erőnléti tréningeket végeznek, hogy megőrizzék erejüket és állóképességüket.

Egy pincetűz esetén a lejutás a legnehezebb és legkritikusabb feladat. A lefelé vezető úton extra magas hőmérséklet, akár 6-800 fok is lehet, és a füst és a lángok sűrűsége miatt a látási viszonyok is korlátozottak. A pincében általában térden vagy kúszva közlekednek, hogy minimalizálják a sérülés lehetőségét. Tájékozódási pontként a tűzoltók által húzott tömlő szolgál.

A legnehezebb szituációk közé tartozik, amikor gyermekekkel találkoznak mentés közben. Komolyabb traumák esetén a tűzoltók közösen és pszichológus segítségével dolgozzák fel az élményeket. Ezért a mentális támogatás és a közösségi összetartás kiemelkedően fontos ebben a szakmában.