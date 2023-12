Egy szóval? Elképesztő!

A Cybertruck elektromos kisteherautót még 2019. novemberében jelentették be, és a 2021-es foglalózások alapján 1,2 milliót látatlanban eladtak belőle. Csak idén februárban bukkantak fel a prototípusai az utakon, s most, annyi várakozás, rossz hír és pletyka után november 30-án a tesla elkezdte kiszállítani. Az átadási ünnepségen hajmeresztő dolgokat demóztak, ilyeneket, hogy „a Cybertruck gyorsabb, mint egy Porsche 911”, meg hogy „az autó a fegyvertüzet is állja”.

Íme, a lövöldözős teszt:

Feat of Strength 1: Shots fired pic.twitter.com/aPfpQuMXvc — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

Persze a termékbemutatókon szeretnek nagyokat mondani: éppenséggel pont a Cybertruck 2019-es premierén hozta össze a Tesla tulajdonos-vezérigazgató, Elon Musk az autógyártás történetének egyik leglátványosabb leégését. Az történt, hogy a törhetetlennek nevezett üvegre demózásként vasgolyót dobtak – és betörött.

Egyébként utazhatunk vele 540 kilométert egyetlen töltéssel, amire csupán 15 percig rátöltve újabb 220 kilométert autózhatunk. Ráadásul az elektromos szufla nem csak befelé, hanem ki is „folyhat” belőle: lehet működtetni a szerszámokat az akkujáról, s ha otthon áramszünet lenne, akár 11,5 KW teljesítménnyel támogathatjuk a világítást.

Nem csak a borítóképen megy el bárhová: elektronikusan adaptív légrugózása 12 hüvelyknyi mozgást és 17 hüvelykes hasmagasságot kínál. Tartós és robusztus: a festékmentes, ultrakemény rozsdamentes acélváz javítása egyszerű és gyors.