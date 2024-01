Ma már megszokott, hogy egy új állásra jelentkezéskor megnézik nem csak a LinkedIn, hanem a Facebook, sőt, a TikTok posztjainkat: mások véleményének és tapasztalatának óriási jelentősége lehet a megítélésünkben. Nem meglepő tehát, hogy egy olyan világban, amelyben világszerte több mint 320 millió ember használja a társkereső alkalmazásokat új emberek megismerésének elsődleges módjaként, néhány randevúzó online megosztja benyomásait partnereiről.

Az Are We Dating The Same Guy?, magyarul Ugyanazzal a sráccal randevúzunk? nem kevesebb, mint 120 egyéni Facebook-csoportból álló kezdeményezés, amelyen a nők figyelmeztető vörös zászlókat tesznek közzé egyes férfiakról, ellenőrzik, hogy partnereik nem randevúznak-e más személlyel is. Képernyőképeket készítenek egy-egy férfi randevúzási profiljáról, közzéteszik a lakóhelye szerinti Facebook-csoportjában, és információkat, figyelmeztetéseket osztanak meg róluk.

Nem csoda, hogy létrejöttek ezek a csoportok, mert okkal lehet aggódni az online társkeresők biztonsága miatt. A ProPublica 2019-es felmérése szerint a nők 31 százaléka számolt be arról, hogy „szexuálisan bántalmazta vagy megerőszakolta valaki, akivel egy online társkereső oldalon megismerkedett”. A Tinder szerintük simán engedi az ismert szexuális bűnelkövetőknek is a társkereső alkalmazás használatát, s az OkCupid, meg a Plenty of Fish szintén nem válogat.