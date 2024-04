4. Babatápszer

A babatápszerekben található tápanyagdúsító összetevő eredetileg a NASA által támogatott kutatás eredménye volt, amely az algák újrahasznosításának lehetséges felhasználását vizsgálta, hosszú távú űrutazások során. A mikroalga ma már az értékesített csecsemőtápszerek legnagyobb részében megtalálható.

5. Liofilizált gyümölcsök és élelmiszerek

A fagyasztva szárítás technológiáját a NASA fejlesztette ki, hogy a hosszú Apolló-küldetések során könnyebbé tegye a nassolást. Az eljárás során az élelmiszereket megfőzik, lefagyasztják, majd vákuumkamrában lassan felmelegítik, hogy a jégkristályokat eltávolítsák. Az eredmény egy olyan étel, amely megőrzi tápértékének 98%-át, miközben az eredeti súlyának csak 20%-a marad meg.

6. Morzsaporszívó

A Black and Decker az 1960-as években a NASA-val szorosan együttműködve dolgozott azon, hogy olyan akkumulátoros fúrókat, kalapácsokat és egyéb eszközöket gyártsanak, amelyek alacsony gravitációjú – vagy gravitációmentes – környezetben is működnek. Ebből született meg a vezeték nélküli porszívó is, de később több akkus szerszámot és eszközt is készített a B&D.

7. Láthatatlan fogszabályzó

Bár az űrhajósok ugyanúgy szép mosolyra vágynak, mint mindenki, a láthatatlan fogszabályzóhoz (Invisalign) használt technológia nem erre a célra készült. Az átlátszó polikristályos alumínium-oxidot (TPA) a NASA eredetileg az infravörös antennák védőbevonataként és a hőkövető rakéták keresésére fejlesztette ki.

8. Légtalpas edzőcipők

Napjaink sportcipői az űrhajósoknak köszönhetik létezésüket. Az Apollo-missziók résztvevői számára a NASA egy speciális lábbelit fejlesztett ki, amely lehetővé tette, hogy ruganyosabban közlekedjenek a masszív szkafanderben, úgy, hogy lábuk megfelelően szellőzik. A háromdimenziós poliuretán hab technológia enyhítette a lábat érő terhelést, ezáltal kényelmesebb volt benne járni és futni.

9. Inzulinpumpa

Mivel az űrhajósok életfunkcióit az űrben is nyomon kellett követni, a NASA olyan mérőműszereket hozott létre, amelyeket a vércukorszint szabályozására és szükség szerint inzulin kibocsátására alakítottak át.

10. Kamerás mobiltelefon

A modern digitális kamerákban lévő CMOS képérzékelők szintén a NASA-tól származnak. Az eredeti cél az volt, hogy hatékonyabb és olcsóbb kamerákat készítsenek az űrhajókhoz, de hamar rájöttek, hogy a technológiát a földön is hasznosítani lehet. Először webkamerákba került, majd később a rohamtempóban fejlődő mobiltelefonokba. A mai napig az okostelefonokba szerelt kamerák egy része ezt a technológiát használja.