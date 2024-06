A mesterséges intelligencia manapság nem csak munkahelyeket számol fel, képeket generál, online társalog, szoftvereket ír: egy AI Steve nevű MI elsőként be akar jutni a brit parlamentbe.

Ai Steve egyébként csak a briteknek első, a világon már csak második: mint 2022. októberében megírtuk, a dániai választásokon indult (és nem jutott be) a mesterséges intelligenciával működő Dán Szintetikus Párt, melynek nyilvános arca egy bizonyos Leader Lars (Lars Vezér) nevű chatbot volt. A szintetikusok programját a dán szélsőséges pártok 1970 óta folytatott politikájának megfelelően alakították ki, s a dánok azon 20 százalékának értékeit volt hivatott képviselni, akik nem szoktak részt venni a választásokon.

Most a brit szavazóknak módjukban áll szavazni AI Steve-re, ami tulajdonképpen egy élő személy, Steve Endacott vállalkozó digitális avatarja. AI Steve idén ténylegesen részt vesz a szavazáson, függetlenként indul, és honlapján lehetőséget nyújt az érdeklődő szavazóknak, hogy egy generatív mesterségesintelligencia-portálon keresztül csevegjenek vele, valamint akár szakpolitikai javaslatokat nyújtsanak be neki, amelyek aztán be is kerülhetnek a robot politikai programjába.

Probléma, hogy AI Steve fizikailag nem tud részt venni a politizálásban, nem bír elmenni mondjuk gyűlésekre, tüntetésekre, találkozókra – mivel ő egy számítógépes program. Tehát az említett Endacott úr, akire az avatar épül, fog résztvenni ezeken AI Steve helyett. AI Steve a honlapján el is ismeri, hogy „Steve Endacott sussexi vállalkozónak sok politikai kezdeményezése van”, és „fizikailag” részt vesz a parlamentben a mesterséges intelligencia által alkotott politika mentén.