A Galaxy Watch FE az egészségügyi célok elérésében és a motiváltság megőrzésében támogatja a felhasználókat. A Testösszetétel-mérő funkció átfogó test- és fitneszadatokkal mutatóként szolgál a fejlődés nyomon követéséhez. A felhasználók emellett olyan ösztönző értesítéseket is kaphatnak, amelyekkel folyamatosan tehetnek jólléti állapotuk fejlődéséért.

A Galaxy Watch széria többi készülékéhez hasonlóan a Galaxy Watch FE is zökkenőmentes, összekapcsolt élményeket kínál a Samsung Galaxy készülékek között. A felhasználók a Find My Phone funkcióval gyorsan és könnyedén megtalálhatják okostelefonjukat, ha órájukról leválasztották az eszközt. A Kameravezérlővel távolról vezérelhetik a csatlakoztatott Samsung okostelefon kameráját, csuklójukról közvetlenül válthatnak szöget vagy zoomolhatnak. A Samsung Wallet elérhető a Galaxy Watch FE készülékeken, vagyis a felhasználók fizethetnek az eszközzel a vásárlások során, és hozzáférhetnek egyéb fizetőeszközökhöz is, ezáltal az óra digitális pénztárcává válik.

Hazánkban a Bluetooth változat 89 990 forintos áron kapható, az LTE modellt ősszel vezetik be.