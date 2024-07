Az okostelefonok szerepe évről évre egyre kiemelkedőbb az online vásárlások során – többek között ez derült ki a Reacty Digital átfogó éves e-kereskedelmi felméréséből, mely a 18-79 éves magyar lakosság körében vizsgálja az online vásárlással kapcsolatos attitűdöket, szokásokat.

A fordítóprogramok és a globális logisztika segítségével egyre inkább tűnnek el a korlátok, így bár a többség magyar nyelvű webáruházakat preferál, a távol-keleti piacterek jelentősége is növekszik, elsősorban az olcsó termékeknek köszönhetően.

Ruhát még mindig sokan rendelnek online, a háztartási gépek iránti kereslet némileg visszaesett

Továbbra is a ruházat a legnépszerűbb online, a kategória évek óta a lista élén áll, az elmúlt egy évben az online vásárlók kétötöde (42%) rendelt ide tartozó terméket. Az egészséghez kapcsolódó termékek is őrzik helyüket a toplistán, amire ebben az évben a barkács és kerti termékek, a játék-ajándék, valamint a háztartási- és vegyiáruk fértek fel, ezekből a kategóriákból tízből három online vásárló rendelt a megelőző egy évben. A sokáig élmezőnyben lévő háztartási kis- és nagygépek kategória az elmúlt évek folyamatos csökkenése után kimaradt a TOP5-ből, de továbbra is a rendelők negyede választotta ezt a kategóriát (is).

Kis képernyőn is nagy élmény kell

Az utóbbi évek egyik meghatározó e-kereskedelmi trendje az okostelefonon történő vásárlás. Évről évre egyre többen vannak, akik legalább a vásárlási folyamat egy részét (pl. információszerzés, rendelésleadás, fizetés) ilyen eszközön végzik, a 2024-es felmérés alapján az online vásárlók közel háromnegyede (73%) tesz így, míg három évvel ezelőtt még csak tízből hatan (60%) nyilatkozták ezt.

Ezzel párhuzamosan csökkenő tendencia látszik az asztali számítógépek, illetve laptopok használatában, így egyértelmű az átrendeződés a kisebb képernyők irányába. Nem meglepő hát, hogy minden második (55%) online vásárlónak fontos, hogy a webáruház mobilról/tabletről is könnyen kezelhető legyen, akár optimalizált weboldal, akár saját applikáció segítségével. Az okostelefont/tabletet használók több mint fele (56%) inkább az utóbbi verzióra szavaz, bár a reszponzív weboldal kedvelői (37%) sincsenek kevesen, egy szűk réteg (7%) pedig bizonytalan abban, melyiket részesíti előnyben.