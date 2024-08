A Go2-höz hasonlóan a W változat is a Unitree saját fejlesztésű 4D LiDAR-jával és nagylátószögű kamerákkal van ellátva, valamint nyolcmagos processzort, Wi-Fi-t, 4G-t és Bluetooth vezeték nélküli kapcsolatot is tartalmaz. 15 000 mAh-s akkumulátora akár négy órányi üzemidőt biztosít, valamint támogatja a gyorstöltést a minimális állásidő érdekében.

A készülék első világítással is rendelkezik, amelynek köszönhetően sötétben is képes a működni. A specifikációk tartalmaznak hangfunkciót, ez megegyezik a nem kerekes modellben található nyelvi GPT motorral.

A Unitree termékeit az elmúlt években széles körben használják olyan egyetemek és vállalatok, mint a Berkeley University of California, a Massachuesettes Institute of Technlogy, a Stanford University, The University of Tokyo, a Nanyang Tehnological University Singapore Honda Research Institute, a Google, a Facebook, az Amazon, az Nvidia, a Leica, vagy a DHL. A típus már rendelhető a márka közép-európai képviseleténél, az INFUZE Roboticsnál.