A magyar cégek többsége nem használja azokat az intelligens energetikai megoldásokat, amelyekkel jelentősen, akár 20-30 százalékkal is csökkenthetnék a hálózati áramfogyasztásukat. Holott mérésekkel, tudatos energiamenedzsmenttel, hő- és villamosenergia-tárolási megoldásokkal, vagy intelligens autótöltéssel akár 30 százalékkal is több használható fel a megtermelt napenergiából, illetve lehetőség nyílik további megújuló kapacitások beépítésére is.

A magyar vállalkozások jelentős részének továbbra is komoly terhet jelentenek az energiaköltségek. Uniós összevetésben Ciprus után a hazai cégek fizetik a legtöbbet az áramért, túlnyomó többségük két-háromszor magasabb áron vásárolja a villamos energiát, mint a pandémiát megelőzően.

Noha egyre több vállalkozás ruház be napelemes rendszerbe – a MAVIR adatai szerint a hazai, úgynevezett saját célra termelő erőművi (SCTE) kapacitás júniusban elérte a 436 MW-ot, és sok száz cég rendelkezik háztartási méretű kiserőművel (HMKE) is –, a többség nem lép tovább az energiamenedzsment terén. Pedig számos olyan intelligens megoldás van, amellyel optimalizálható az energiafogyasztás és a vállalkozás tovább növelheti a saját maga által megtermelt energia felhasználásának arányát.

Okos méréssel optimalizálható az energiafelhasználás

„A digitalizáció – okos mérés, analitikai szoftverek – segítségével ma már részletesen megismerhetők a fogyasztási mintázatok és az esetleges hálózati anomáliák, ami nagyban segíti az energiamegtakarítási lehetőségek beazonosítását” – hangsúlyozza Iványi Csaba. A Green Geo Hungary igazgatója hozzátette, azoknál a vállalkozásoknál, ahol okos mérés segítségével optimalizálják a termelési folyamatokat, például a műszakokat a napelemes termeléshez igazítják, jelentősen, akár 20-40 százalékkal is többet használhatnak fel a megtermelt energiából, mint mérések és optimalizálás nélkül.

Ha a mérések eredményét összevetjük a napelemek következő 72 órában várható termelésével, és ennek alapján menedzseljük az energiafelhasználást, azzal éves szinten sokmilliós összegeket lehet megtakarítani. Emellett a mérésekkel azonosíthatók a fogyasztási problémák is, például, ha egyes berendezések a tervezettnél jóval több energiát használnak fel, illetve felfedhetők a hálózati anomáliák, amely a gépek élettartamát is lerövidíthetik – hangsúlyozza a szakértő.