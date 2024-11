Az Alfa generáció képviselői számára a robotok használata már a digitális írástudás elválaszthatatlan része lesz, hiszen a robotika már az ICDL-képzésnek is része. A robotika és az MI területeit érintő, új szemléletű előadások mellett a társaság hagyományos díjait is átadják a rendezvényen.

Az ipartól az egyetemi és kutatói bázisokon keresztül a kórházakig már a közeli jövőben számos helyen meg kell majd szoknunk a robotok jelenlétét, egyben támaszkodva is segítő szolgáltatásaikra. Hol vannak a technológia korlátai és milyenek a már látható távlatok? A Neumann Társaság és a HUN-REN SZTAKI Velünk élő robotok – a sebészrobottól a robotkutyáig alcímű, 2024. november 12-i konferenciájának előadói a fenti témákat tekintik át.

Válaszol a robotkutya, ha kérdezik

A rendezvényen HUN-REN SZTAKI saját robotkutyájával is találkozni lehet, ami az amerikai Boston Dynamics Spot robotnégylábújára épül: a mesterséges intelligenciával és 360 fokos látószögű kamerarendszerel felvértezett robot arca alapján felismeri gazdáját, és annak kézjeleire reagálva akár egy tömegben sétálva is biztonságosan követi, a gazdától állandó távolságot tartva és az útközben megjelenő akadályokat kikerülve.

Ezzel a robotkutyával akár beszélgetni is lehet (magyarul): az irányítására vonatkozó utasításokat végre is hajtja (például elindul, lefekszik), más

feltett kérésekre pedig szóban válaszol generatív nyelvi moduljára támaszkodva.

A HUN-REN SZTAKI munkatársainak előadásából az érdeklődők részletesen is megismerhetik a szuperintelligens négylábú gépet működtető technológiákat.

Forrás: EBVDA Forum, Budapest

Egy másik előadásból a Turing-tesztet is sikeresen abszolváló test nélküli intelligencia korlátait ismerhetik meg a résztvevők, s szó esik arról is, hol tart a gyárakban alkalmazott ipari robotok fejlődése, illetve a robotika oktatásának hazai helyzetét is bemutatják, kitérve az ICDL képzési rendszer nemrég bemutatott új robotika moduljára.

Az előadások között sor kerül a Neumann Társaság hagyományos díjainak átadására is.