Az Indiai-óceánba zuhant a fél évszázados szovjet űrszonda

Letért földkörüli pályájáról és az Indiai-óceánba zuhant a szovjet időkben, 1972-ben felbocsátott Kozmosz-482 űrszonda – erősítették meg szombaton az orosz hatóságok.

Az űrszonda eredetileg a Vénusz megfigyelésére indult 1972. március 31-én

Forrás: ESA/STARSEM/AFP

A Roszkoszmosz orosz űrügynökség közlése szerint az űreszköz szombat reggel 6 óra 24 perckor lépett be a Föld atmoszférájába az Andamán-szigetektől mintegy 560 kilométerre nyugatra, majd az indonéziai Jakartától nyugatra zuhant a tengerbe. Esetleges károkozásról, illetve a szonda roncsairól egyelőre nincs információ.

A Szovjetunió 1961 és 1983 között több űrszondát is felbocsátott a Vénusz megfigyelésére a Venera űrprogram keretében. Több űreszköz sikeresen leszállt a bolygón, és adatokat sugárzott a Földre, az 1972. március 31-én felbocsátott Kozmosz-482 azonban letért a tervezett pályáról már röviddel a felbocsátás után, és 53 éven át Föld körüli pályán keringett.

Az űreszközt a Vénusz megfigyelésére indították, de a magasabb fokozat meghibásodása miatt magas elliptikus pályán keringett a Föld körül, és fokozatosan közeledett bolygónkhoz

– közölte a Roszkoszmosz.

Az űrszonda közeledését automata rendszerrel figyelték, hogy el lehessen kerülni a balesetet a becsapódáskor – közölte az űrügynökség.

A majdnem 500 kilogramm súlyú és 1 méter átmérőjű űrszonda lezuhanását előre látták az űrügynökségek, de a becsapódás pontos helye bizonytalan volt.

A szombati ellenőrizetlen visszatérés előtt a szakértők jelezték, hogy a Vénusz atmoszférájához tervezett, megerősített űreszköz épségben túlélheti a becsapódást. A Roszkoszmosz azonban közölte, hogy a Kozmosz-482 megsemmisült.