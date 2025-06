Komoly egészségügyi figyelmeztetést adott ki az Apple! Az Android sem ártalmatlan

Az eset leírását benyújtották a HeartRhythm orvosi folyóiratnak. Felkeltették az orvostechnikai eszközöket szabályozó, Orvosi Műszerek Fejlesztéséért Egyesület (Association for the Advancement of Medical Instrumentation), és legfőképpen az Apple figyelmét, amely január 23-án figyelmeztetést tett közzé weboldalán.

A mágneses technika megzavarhatja a szívet

Tehát a termékekből származó elektromágneses mezők megzavarhatják az életmentő implantátumokat. És nem csak az iPhone-ról van szó! A lista a következőket tartalmazza:

iPadek

Apple órák

AirPods és Beats fejhallgatók

HomePods

MacBookok és iMacek

Ne gondoljuk, hogy az Android ártalmatlan: a Samsung, a Google Pixel, a fülhallgatók, az okosórák, a laptopok és minden mágnessel vagy vezeték nélküli töltőtekerccsel ellátott technológia interferenciát okozhat.

Tartsuk be a 6 hüvelykes szabályt!

Használjuk az okos eszközünket legalább 15 centiméter távolságra az implantátumunktól – sőt még biztosabb, ha 20 centire. Ne dugjuk a telefont ingzsebbe, és ne szundikáljunk iPaddel a mellkasunkon.

Érdemes szólni az idősebb családtagoknak, akár életet menthet a szabály betartása.