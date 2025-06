Címvédésre készülnek a Széchenyi István Egyetem elektromos autót fejlesztő hallgatói

Sándor Dávid gépészeti részlegvezető bemutatta a SZEmission elnevezésű versenyautón megvalósult fejlesztéseket, amelyek közül az egyik legfontosabb az első futómű újratervezése volt a jobb állíthatóság és szerelhetőség érdekében. Sok más mellett a jármű teljes fékrendszerét is felülvizsgálták a jobb fékerőelosztás miatt. „Az elektronikai részlegünkkel együttműködve megalkottunk egy új kormányt, amelyen a gombpozíciókat is újragondoltuk, és ergonomikusabb formatervvel rukkoltunk elő” – ismertette.

„A kormányra egy új nyomtatott áramkör is került, amelynek segítségével a pilóta akár menet közben tud az autó beállításain változtatni. Egy gomb segítségével a rádiókommunikációt egyszerűsítettük, és újraterveztük a teljes kábelezésünket, amellyel jelentős súlycsökkentést is elértünk” – részletezte Tímár András, az elektronikai részleg vezetője. Kiemelte, lehetőségük nyílt arra is, hogy a fejlesztéseiket a Bosch budapesti székhelyén teszteljék, és nagyon jó értékeket kaptak.