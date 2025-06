Készítsen filmet egy perc alatt – az otthonában, kamera és színészek nélkül

Elfelejthetjük a vágószoftvert, a zöld háttereket (a green screen technikával lehet a hátteret például egy tájképképpel, vagy fantázia szülte világgal helyettesíteni). És nem kell kamera sem! Sőt, az alábbi megoldásoknál még erős számítógépre sincs szükség, mert a böngészőnkből irányított folyamat távoli szerveren fut: a videókészítésre a legátlagosabb laptop is elegendő.

A mesterséges intelligencia technológiája – ne aggódjunk, az alább ismertetett videógyártáshoz nem kell szaktudás, pillanatok alatt elsajátítható – lehetővé teszi látványos effektek létrehozását, szereplők virtuális környezetben való mozgatását. Itt a billentyűzetünk a rendező, a producer és a fellépő. Csak be kell írni, amit látni szeretnénk, és a mesterséges intelligencia látványos, egészen nagy felbontású videóvá alakítja azt – a cikk végén bemutatjuk, milyen minőségben.

Jelenleg két Nagy Szereplő van a piacon: a Sora az OpenAI-tól és a Veo a Google fejlesztésében, és igen, mindkettőt kipróbálhatjuk még ma. Akad olyan megoldás is, ami egy hónapos ingyen időszakot biztosít, amit némi ügyeskedéssel meg lehet hosszabbítani.

Sora (Microsoft)

A ChatGPT-ben élőben kérhetjük a Sora-t alkotásra – elképesztő lesz. Bejelentkezés után beírjuk, mit szeretnénk látni, például: „egy arany-retriever kölyökkutya játszik a tengerparton egy teniszlabdával”. Ha szükségünk van angol nyelvű segítségre, nagyon sok jó online fordító van, akár a ChatGPT-t is megkérhetjük, s megkapjuk „a golden retriever puppy playing at the beach with a tennis ball” prompt-ot.

Bemásolva a szövegbeviteli ablakba, Sora másodpercek alatt éles, szép videót generál.

Mennyibe kerül a Sora?

ChatGPT Plus előfizető (havi 20 dollár), akár 10 másodperces klipeket is készíthet 720p felbontásban.

Aki ChatGPT Pro-ra frissít (ez már húzósabb, 200 dollár/hó), 20 másodperces videókat kap 1080p felbontásban, vízjelmentesen, gyorsabb generálási idővel.

Már bejelentették, a Sora-t rövidesen integrálják az új Bing Video Creator mobilalkalmazásba, s asztali gépeken és a Copilot Search szolgáltatásban is elérhető lesz.