Kipróbáltuk a „Semmit”, egy kifizethető és eredeti mobilt

Nem annyira újdonság a Nothing Phone 3a és Nothing Phone 3a Pro, március óta kaphatóak, hozzánk most jutottak el egy próbára. Két változatban árulják, amelyek kizárólag a kamerájukban különböznek egymástól: jó tudni, hogy akinek nem a kamera a legfontosabb, nyugodtan választhatja az olcsóbb változatot.

Akit viszont érdekel a mobilfotózás, mégis a Pro-ra kell figyelnie, ugyanis megfizethetőbb áron kínálja az egyik utolsó dolgot, ami megkülönbözteti a csúcskategóriás telefonokat az olcsóbb középkategóriás modellektől: a jó minőségű zoom kamerát.

A kamerák adják már régen a legdrágább okostelefonok csataterét, amelyen a jobb minőségért és a többféle objektívért versengenek. Bár ma már ennek a költséges játéknak a nagy része az olcsóbb szegmensbe is eljutott, optikai zoomos kamerát nemigen kapunk ezen az áron. A 3a Pro hátulján három kamera található: egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű, egy 50 megapixeles fő és egy 50 megapixeles 3x teleobjektív, amelyek közül az utóbbi ritkább ebben az árszegmensben.

Mitől lesz eredeti?

Ha elővesszük a Nothing mobilt, a mai napig megbámulják, remekül ki lehet vele tűnni az átlagból. Nem az említett zoom kamerával, ami elképesztő méretű, ormótlan helyet foglal a hátlapon… Carl Pei „semmije” úgynevezett „glyph” LED-csíkokat tett az átlátszó (!) hátlapra, amelyek összetett mintázatokban villognak az értesítések, hívások, időzítők, töltés, a hangerő és mindenféle egyéb móka hatására. Külön egyedi LED-villogtatást állíthatunk be egyes partnereknek. Így az arccal az asztal lapjára fordított készülék hátlapjának LED-jei olyan ritmusban és mintával villognak, hogy beazonosítható a hívó fél. Garantált a feltűnés.