Almacsiga segíthet az embereknek visszanöveszteni a szemüket

Az emberi szem a biológia mérnöki remekműve, de ha egyszer megsérül, nem képes újjáépíteni magát. Ehhez képest az aranyalma csigák simán kinövesztik újra a szemüket.

Almacsiga segíthet az embereknek visszanöveszteni a szemüket

Forrás: Wikimédia

Egy új, a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmányban Alice Accorsi molekuláris és sejtbiológus munkatársaival a Kaliforniai Egyetemen kimutatta:

a csiga és az emberi szem anatómiai felépítése és a fejlődésüket irányító génjeik közül sok megegyezik.

A CRISPR-Cas9 genomszerkesztő eszközökkel a kutatók a szem regenerációjának genetikai vizsgálatába kezdtek. Az eredményeik fontosak lehetnek a baleset vagy betegség miatt látásvesztésben szenvedők terápiáinak kidolgozásához.

Az invázióból inspiráció lett

A Dél-Amerikában őshonos, de ma már a trópusokon is invazív módon elterjedt Pomacea canaliculata (Óriás almacsiga) gyorsan szaporodik, fogságban is jól érzi magát. Nagy, lencsét tartalmazó, tapogató nyúlványain elhelyezkedő szemei vannak.

almacsiga
Forrás: Nature Communications

„Az almacsigák ellenállóak, generációs idejük nagyon rövid, és sok utódjuk van” – mondja Accorsi.

Ezek a tulajdonságok nagyon is alkalmasság teszik őket a tudományos kísérletezésre.

Amikor elkezdtem olvasni erről, azt kérdeztem magamtól, miért nem használ még senki csigákat a regeneráció tanulmányozására ? Azt hiszem, azért, mert egyszerűen nem találtuk meg a tökéletes csigát hozzá – egészen mostanáig.

A planáriák képesek újranöveszteni fényérzékelő foltjaikat, a szalamandrák pedig működőképes retinát tudnak regenerálni, de nem képesek egész szemgolyót újjáépíteni, mint az almacsiga. Utóbbi simán legyártja magának az átlátszó szaruhártyát, a fénytörő lencsét, a réteges retinát és a látóideget.

A csigaszemek szinte az emberi szemet tükrözik

Accorsi és kutatócsoportja nagy felbontású szövettani vizsgálatokat és szekvenálásokat kombinált a hasonlóságok feltérképezésére.

Kimutattuk, hogy számos, az emberi szem kialakulásában részt vevő gén a csigában is jelen van.

A puhatestű genomjában olyan szabályozók vannak, amelyek a szem kialakulása során aktiválódnak. Miután a regeneráció befejeződött, „az új szem morfológiája nagyjából megegyezik az eredeti szemével”.

Attól a pillanattól kezdve, hogy a szemnyúlvány eltávolítódik, a csiga megkezdi pótlását. A sebet 24 órán belül lezárja és a körülbelül 15. napra kialakuló új szerve felismerhető lencserostokat, retinarétegeket és újra kapcsolódó látóideget mutat. Bár teljesen kialakult, a szövet még hetekig érik.

Csigagének szerkesztése

A génfunkciók közvetlen teszteléséhez a kutatók CRISPR-Cas9 mutagenezist hoztak létre almacsiga embriókban.

Bizonyos géneket mutálunk, majd megnézzük, milyen hatással vannak az állatra.

A regeneráció a sejtek migrációjának és szaporodásának hirtelen megindulásával kezdődik a csonk közelében. Accorsi feltételezése szerint a sejtek közül néhány a szemnyúlvány tövében található őssejtekből származik. Mások a környező epidermiszből vagy akár vér útján terjedő hemocitákból származhatnak.

Még nincs meggyőző bizonyítékunk arra, hogy képesek látni, de anatómiailag minden olyan alkotóelemmel rendelkeznek.

A csigától az emberi látásig

Az emberek ugyanazokat a géneket hordozzák, de az emlősöknél ezek az embriogenezis befejezése után többnyire úgymond háttérbe vonulnak. A reaktivációs jelek azonosítása azonban feltárhatja azokat a molekuláris kapcsolókat, amelyek az emberi szem szöveteit önjavító folyamatra késztethetik.

Ha találunk megfelelő génkészleteket – márpedig ezek a gerincesekben is jelen vannak –, elméletileg aktiválhatjuk őket, hogy lehetővé tegyük az emberi szem regenerálódását.

 

