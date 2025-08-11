Sztártudósító egy lövöldözésben meghalt fiúval készített interjút

Acosta a közösségi médiában hirdette az interjút, mondván, hogy az „kihagyhatatlan és egyedülálló műsor”. A korábbi tudósító miután januárban szakított a CNN-nel, most független újságíróként dolgozik, és a Substack blogon tesz közzé tartalmakat.

A különös interjú miatt sokan kritizálták. A Bluesky közösségi média platform egyik dühös felhasználója ezt írta: „Vannak az iskolai lövöldözéseknek élő túlélői, akiket kérdezhetnél, és a válaszaik az ő szavaik és gondolataik lennének, nem pedig teljesen kitaláltak.”

Acosta elmondta, hogy az avatárt a szülők kérésére alkották meg, és az apa, Manuel Oliver kérte őt, hogy interjút készítsen vele.

Az apa azt mondja, hogy bár ez csak a fia MI által vezérelt változata, és hogy tudja, nem lehet őt többé visszahozni, de áldás volt számára újra hallani a hangját. Alig várja, hogy lássa, mire képes még a mesterséges intelligencia.

Nem ez az első alkalom, hogy MI-t használnak a Parkland áldozatainak visszahozására.

Tavaly több áldozat szülője indított robothívásos kampányt The Shotline néven, amelyben hat, a tömeglövöldözésben meghalt diák és alkalmazott hangját használták fel. Azt akarták, hogy a mesterséges intelligencia képességeit felhasználva sürgessék a kongresszusi képviselőket, és követelték a fegyverreformot. Oliver is megszólalt:

Ma azért szólalok meg, mert a szüleim mesterséges intelligenciával újraalkották a hangomat, hogy beszéljek” – mondta. „Hány hívás kell még, hogy törődj vele? Hány halottat fogsz még hallani, mielőtt végre felfigyelsz?

Az interjút kritizálók viszont azzal érvelnek, hogy a mesterséges intelligencia nem segít, Joaquin Oliver soha nem nőhet fel, örökre 17 éves marad, tinédzserkori közösségi média személyiségének csapdájában rekedve.