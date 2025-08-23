1 órája
Az Uránusz körül keringő új holdat találtak a csillagászok
Naprendszerünk hetedik bolygója körül keringő új holdat találtak a csillagászok a James-Webb-űrteleszkóp segítségével - közölte a NASA amerikai űrkutatási hivatal. Az egyelőre S/2025 U1 jelű égitesttel 29-re emelkedett az Uránusz holdjainak száma.
Az Uránusz új holdjána átmérőjét a Maryame El Moutamid vezette szakértői csapat az nagyjából tíz kilométerre becsüli (illusztráció)
Az Uránusz körül keringő hold tíz, egyenként 40 perces hosszú expozíciós sorozatban vált láthatóvá a Webb-teleszkóp infravörös kamerájával (NIRCam). Az így nyert adatokat egy kutatócsoport értékelte ki a Southwest Research Institute (SwRI) intézetben, az amerikai Colorado államban.
A Maryame El Moutamid vezette szakértői csapat az égitest átmérőjét nagyjából tíz kilométerre becsüli.
Ez egy kis hold, de jelentős felfedezés – még a Voyager 2 sem látta meg, amikor közel 40 évvel ezelőtt elrepült mellette
– ismertette El Moutamid.
Az S/2025 U1 kisebb és alacsonyabb a fényvisszaverő képessége az eddig ismert Uránusz-holdaknál, s feltételezhetően ezért maradhatott észrevétlen az 1977-ben indított Voyager 2 űrszonda és más teleszkópok előtt.
Az 51 ezer kilométer átmérőjű Uránusz a naprendszer harmadik legnagyobb bolygója. Újonnan felfedezett holdja csaknem teljesen kör alakú pályán kering körülötte, nagyjából 56 ezer kilométerre az óriásbolygó központjától az Ophelia és a Bianca holdak pályái között.
Egyetlen más bolygónak sincs annyi kis holdja, mint az Uránusznak, a gyűrűkkel való kölcsönhatásuk pedig ezek kaotikus eredetére utal
– mondta Matthew Tiscareno, a kutatócsapat egy további tagja.
Az Uránusz holdjait William Shakespeare és Alexander Pope angol költők műveinek szereplői után nevezeték el.
S/2025 U1 hivatalos nevéről a Nemzetközi Csillagászati Unió fog majd a későbbiekben dönteni.