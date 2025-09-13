Nyáron naponta 850 kiló kémiai UV-szűrő hatóanyag jut a Balatonba

A nyári kánikulában fürdőzők százezrei keresik fel a Balatont, hogy felfrissüljenek annak vizében. A napsugarak által okozott leégés és a bőrkárosodás ellen legtöbben fényvédő kozmetikai készítményeket (naptejeket, napkrémeket) használnak. Ezek hatóanyagai, az UV-szűrők a bőrre felhordva megvédik azt az UV-sugarak káros hatásaitól.

A fényvédőknek alapvetően két típusa van:

- Fizikai UV-szűrők – apró ásványi részecskék segítségével a bőrfelszínen visszaverik a napsugarakat

- Kémiai (szintetikus) UV-szűrők – hatóanyagaik felszívódnak a bőr mélyebb rétegeibe, és ott elnyelik az UV-sugárzás energiáját.