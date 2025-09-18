szeptember 18., csütörtök

Tudományos szuperprodukció

1 órája

Életre kel a dodó? Kihalt fajokat „támaszthatnak fel” a biotechnológiával

Címkék#Colossal Biosciences#dodó#géntechnológia#faj

Egy biotechnológiai startup, a Colossal Biosciences azt állítja, hogy akár már 5–7 éven belül képes lesz „visszahozni az életbe” egy kihalt állatot – elsőként a dodót –, majd a gyapjas mamutot és a tasmán tigrist is újravadítanák. De vajon mennyire lesz ez csak tudományos szuperprodukció, és hol húzódik a határ etikailag és ökológiailag?

MW
Életre kel a dodó? Kihalt fajokat „támaszthatnak fel” a biotechnológiával

A biotechnológia rég kihalt fajokat kelthet életre (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Szerdán a dallasi Colossal Biosciences vállalat arról számolt be, hogy az Avian Genetics Group kutatóinak sikerült a galamb ősi csírasejtjeit (primordial germ cell, PGC) laboratóriumban tenyészteniük, ami igazi tudományos újdonság – adta hírül a Magyar Nemzet. 

Mauritius,,December,10,,2019:,Dodo,Bird,At,The,Museum.
A dodót akár pár éven belül „feltámasztja” a biotechnológia (illusztráció)
Fotó: Lobachad / Forrás:  Shutterstock

Emellett génmódosított csirkéket is tenyésztenek, amelyek a dodó és más kihalt madarak potenciális helyettesítőiként szolgálhatnak. Ezek az eredmények kulcsfontosságúak a vállalat terveihez, hogy visszahozza a dodót az életbe.

A Colossal célja nem egy kihalt állat genomjának tökéletes replikációja, hanem „a kihalt fajok kulcsfontosságú tulajdonságainak és ökológiai funkcióinak” újjáélesztése genetikai szerkesztéssel, magyarázza Ben Lamm, a Colossal vezérigazgatója és társalapítója.

A cikk arra is kitér, hogy még áprilisban jött a Colossal első nagy dobása: 

három génmódosított farkasról számoltak be, amelyek jelentősen egyeznek az óriásfarkas (Aenocyon dirus) genetikai felépítésével. 

Az óriásfarkas – angolul rémfarkas – a közel tízezer évvel ezelőtt kihalt szürke farkas nagyobb rokona. Feltámasztott példányaik, Romulus, Remus és Khalessi a jövő hónapban ünneplik első születésnapjukat.

A vállalat 

  • a gyapjas mamut, 
  • valamint a tasmán tigris (erszényesfarkas) 

visszahozásán és újravadításán is dolgozik. 

Sok tudós dicséri a Colossal genetikai újításait, míg mások kritizálják a céget, amiért projektjeit „kihalás elleni küzdelemnek” minősítette 

– az ezzel kapcsolatos részleteket és a teljes cikket elolvashatja a Magyar Nemzet online felületén, a Tudomány rovatban megjelent cikkben

