Félni tanítják a robotokat
Azok a robotok, amelyek megtanulnak félni, mint az emberek, sokkal jobban működnek.
Képzeljük el, hogy sétálunk egy városban, mikor váratlanul ijesztő robajlást hallunk az utca túloldalán folyó építkezés irányából – valószínűleg erős késztetést fogunk érezni, hogy megdermedjünk, vagy akár lehajoljunk. Ez a fajta gyors, ösztönös reakció az egyik legalapvetőbb, fontos evolúciós adottságunk, amellyel mintegy zsigerileg megvédhetjük magunkat és túlélhetünk ismeretlen környezetben.
Kutatók azt vizsgálták, hogy az ilyen gyors reakció miként ültethető át a robotok működésébe. Vagyis milyen lenne, ha a robotokat úgy programoznák, hogy hasonlóan hozzanak döntéseket, mint az emberek: ismeretlen ingerekre azonnali érzelmi reakciókkal – különösen a félelemreakciókkal – válaszolnának. Az IEEE Robotics and Automation Lettersben közzétett kutatási eredmények azt mutatják, hogy a megközelítés jelentősen javíthatja a robotok kockázatértékelési és veszélyes helyzetek elkerülésére való képességét.
Alessandro Rizzo, a Torinói Műszaki Egyetem automatizálási mérnöki és robotikai docense a tanulmány vezető szerzője. Úgy fogalmaz, hogy a robotoknak nehéz alkalmazkodni dinamikusan változó környezetekhez, mert vezérlőrendszereiket többnyire nagyon specifikus feladatok elvégzésére tervezték.
Hogyan reagál az emberi agy a váratlan helyzetekre?
Agyunk két különböző módon tudja kiszámítani, felmérni és reagálni a kockázatokat.
Velünk született reakció, hogy ha külső ingereket érzékelünk (például egy hangos csattanást hallunk), agyunk gyors, érzelmi alapú döntéseket hoz (például megdermedünk vagy lehajolunk). Bizonyos értelemben az agyunk gyorsan reagál a nyers „adatokra”, ahelyett, hogy időt szánna azok alaposabb feldolgozására.
Ha az emberi agyat még nem is, de a majomét már leutánozták kínai tudósok100 milliárd idegsejtcsomópontja van.
Ezt a reakciót az amigdala által vezérelt, érzelmekért felelős „idegi áramkör” váltja ki.
A tudósok kíváncsiak voltak arra, hogy mindez hogyan működne ismeretlen környezetben dolgozó robotoknál. Először is egy olyan robotvezérlő rendszert terveztek, amely a félelemreakciót utánozza.
A félelemre összpontosítottunk, mivel ez az idegtudomány által az egyik legtöbbet tanulmányozott érzelem, és véleményünk szerint ez adja a legnagyobb potenciált a robotika számára. „A félelem szorosan összefügg az önfenntartással és a veszélyre adott gyors reakciókkal, mindkettő kritikus fontosságú az adaptív viselkedés szempontjából.
Megerősített tanulás a robotikában
Az ember félelemreakciójának utánzására a kutatók egy megerősített tanuláson alapuló vezérlőt terveztek, amely segít a robotnak dinamikusan, valós időben módosítani prioritásait és korlátait környezetének nyers adatai alapján.
Szimulációk segítségével Rizzo és munkatársai tesztelték, hogyan navigál robotjuk ismeretlen környezetben, összehasonlítva azt más, félelem nélküli robotvezérlő rendszerekkel. A szimulációk különböző forgatókönyveket alkalmaztak, különféle veszélyes és nem veszélyes akadályokkal, amelyek vagy statikusak voltak, vagy mozogtak a szimulált környezetben.
Az eredmények azt mutatják, hogy az így tanított robot biztonságosabban tud navigálni célja felé a hagyományos robotokhoz képest. Rizzo szerint
a jövőre nézve fontos lenne, hogy több érzelem épüljön be a működésükbe, lehetővé téve az adaptív viselkedés gazdagabb és árnyaltabb formáját.
