Kiszivárgott: ilyen meghökkentő lesz az iPhone 17

Néhány nappal a megjelenés előtt egy állítólagos gyári videó idő előtt felfedhette az Apple legnagyobb bevételt hozó termékének titkát.

Forrás: Weibo

A kínai Weibo közösségi média platformon közzétett videón egy kiszivárogtatott iPhone 17 Pro Max látható, melynek hatalmas méretű kamerasávja végighúzódik a telefon hátlapjának tetején.

A 10 másodperces klipben egy munkás hasonló készülékek közül emeli ki az ezüst színű mobilt, megmutatja a szokatlanul nagy kameraszigetet és az újratervezett hátlapot, középpontjában az Apple logóval.

A felvétel hitelessége ellenőrizhetetlen, de ha valódi, akkor az Apple egyik legmerészebb iPhone-kialakítását láthatjuk.

Az Apple nem kommentálta a videót. Az igazi esemény, az „Awe Dropping” kedden lesz az Apple Parkban, a cég cupertinói központjában, ahol várhatóan bemutatkozik a teljes iPhone 17-es termékcsalád.

A kiszivárogtatott készülék kamerasávja inkább egy Pixelre hasonlít, mint iPhone-ra, a rivális dizájnokat idézi. A pletykák szerint három fő lencsét rejt háromszög alakú csoportban, amiket kisebb érzékelők szegélyeznek.

Szintén meglepő az Apple logót keretező nagy méretű, színezett üvegbetét, ami a hátlap nagy részét lefedi.

A videó ezüstöt és feketét mutat, csak egy távolabbi készülék tűnik bronzszínűnek. Korábbi pletykák új Pro színekről – köztük narancssárgáról és sötétkékről – szóltak.

És ott van még a várva várt szupervékony „iPhone 17 Air”, amiről régóta pletykálják, hogy nagyjából 5,5 mm-es vastagságával az Apple valaha volt legvékonyabb telefonja lesz.

Szivárogtatások szerint az Apple a legtöbb amerikai árat változatlanul tarthatja, legfeljebb a Pro esetében lehet némi emelés a nagyobb tárhelyért cserébe.

Nem csak telefonok, új viselhető eszközök is megjelennek. Várhatóan érkezik az Apple Watch Series 11 – esetleg az Ultra 3, valamint egy frissített SE – is.

Az AppleInsider a készülékkel kapcsolatban figyelmeztet, hogy szeptember 9-e közeledtével egyre több pletyka és kiszivárogtatás jön majd: fele igaz lesz, fele nem.

Gyártók időnként szándékosan hamis prototípusokat és alkatrészeket használnak a fontos termékek – például az okostelefonok – gyártási és tesztelési szakaszaiban, hogy megakadályozzák az igazi készülékek korai nyilvánossára hozatalát és nyomon kövessék az információszivárgások belső forrásait.

