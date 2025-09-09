szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Digitália

3 órája

Brutálisan hat az emberi szervezetre az űrutazás: gyorsuló öregedést is okoz

Címkék#dns#génexpresszió#gravitáció#NASA#űrhajós#öregedés#őssejt#telomer

Az űrutazás az emberiség egyik leglátványosabb teljesítménye – de létfontosságú sejtjeinkre is hatással van egy új tanulmány szerint.

MW
Brutálisan hat az emberi szervezetre az űrutazás: gyorsuló öregedést is okoz

A NASA felvételén Butch Wilmore-t segítik ki a SpaceX Dragon űrhajóból

Forrás: Getty Images

Fotó: Keegan Barber

Kimutatták, hogy az űrrepülés felgyorsítja az emberi őssejtek öregedését, amelyek pedig kritikus fontosságúak szervezetünk természetes regeneráló rendszerében.

Régen ismert, hogy az űrhajósok a mikrogravitáció és az űrsugárzás hatására számos fenyegetettségnek, például izomvesztésnek és a rák fokozott kockázatának vannak kitéve.

Most megmérték, hogy az alacsony gravitációban töltött idő milyen hatással van az őssejtekre.

A Kaliforniai Egyetem kutatói négy, 32 és 45 nap közötti küldetés adatait vizsgálták.

Tanulmányuk kimutatta, hogy az asztronautáknál csökkent az egészséges új sejtek létrehozásának képessége, hajlamosabbak lettek a DNS-károsodásra, és a kromoszómáik végein lévő védősapkák (a telomerek) megrövidültek – ezek mind a felgyorsult öregedés jelei.

Az űrben töltött idő ilyen hatásai az év elején váltak szembeötlővé, mikor Butch Wilmore és Suni Williams NASA űrhajós a Nemzetközi Űrállomásról csak kilenc hónap után jöhetett vissza a Földre – aránytalanul idősebbnek tűnt mindkettő, mikor visszatért.

Eredetileg nyolcnapos küldetésre indultak, de az űrállomáson rekedtek és végül 286 napot töltöttek az űrben a Boeing Starlinerével kapcsolatos technikai problémák miatt.

Feltűnően vékonyabbak, soványabbak lettek. Mint alább látható, visszatérésekor az 59 éves Williams erősen őszült – bár egyesek szerint csupán a hajfesték hiánya rontott a kinézetén.

Leszállás után a párost hordágyon vitték orvosi vizsgálatra.

Az űrben töltött időnek köszönhetik az űrhajósok az úgynevezett „csirkecombokat”, „babalábakat”, és némi látásvesztést. Ezen kívül korábbi NASA-tanulmányok is kimutatták, hogy az űrrepülés rontja az immunfunkciókat.

Egy korábbi, egy évig tartó kísérlet során Scott Kelly űrhajós 340 napot töltött az ISS fedélzetén, miközben ikertestvére, Mark Kelly a Földön tartózkodott.

A NASA ikreket vizsgáló tanulmánya a genetika, a fiziológia, a kogníció és a mikrobiom változásait követte nyomon. Az űrben megváltozott génexpressziót, az említett telomerek hosszának eltolódását és a bélmikrobiom változásait állapították meg az űrhajósnál.

Ezek közül sok visszafordult vagy normalizálódott, miután Scott Kelly visszatért a Földre, de azonosítottak néhány tartós változást is.

Az őssejtek a szokásosnál aktívabbak lettek az űrben. Vagyis felégették az energiatartalékaikat, elvesztették a megújulás képességét – azt a kulcsfontosságú tulajdonságot, ami lehetővé teszi regenerálódásukat.

A sejtek gyulladás és stressz jeleit is mutatták a mitokondriumaikban – a sejt energiatermelőiben. Az ilyen stresszreakciók károsíthatják az immunrendszer működését és növelhetik a betegségek kockázatát, állítják a tudósok.

Amikor az űrhajósok újra egészséges környezetbe kerültek, a károsodásuk egy része elkezdett visszafordulni: Wilmore és Williams a szigorú edzésprogram segítségével gyorsan felépült a Földön.

Digitália

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu