Brutálisan drágultak az Xbox Game Pass díjai, az előfizetők kiakadtak (videó)

Október elején teljesen átalakult a Microsoft népszerű játékszolgáltatása, a Game Pass: a csomagok neve és tartalma mellett az árak is jelentősen megváltoztak. A Game Pass Ultimate havi díja például csaknem a duplájára emelkedett, ami komoly vitát váltott ki a játékosok körében, hiszen a szolgáltatás eddig az egyik legkedvezőbb ajánlatnak számított.

MW
Dárgul a Game Pass, a gamerek felháborodtak

Forrás: AFP

Október elején teljesen átalakult a Microsoft népszerű szolgáltatása, a Game Pass. Az új struktúra nemcsak a csomagok elnevezésében, hanem az árakban is látványos változásokat hozott. A Game Pass Ultimate, amely eddig 5990 forintba került, mostantól csaknem a duplájáért, 10 890 forintért érhető el havonta. Ezzel párhuzamosan a többi előfizetés is jelentősen megdrágult, miközben a csomagok tartalma részben átalakult – írja az Origo.

EA Games - Xbox Game Pass
Forrás: AFP

A Microsoft döntése komoly vitát váltott ki, hiszen a Game Pass eddig a játékosok egyik legkedvezőbb ajánlata volt: egyetlen havi díjért hatalmas könyvtárhoz lehetett hozzáférni, köztük vadonatúj megjelenésekkel. Az új árak azonban sokak számára megkérdőjelezik a szolgáltatás vonzerejét.

Ennek következményeként rengeteg felhasználó azonnal lemondta vagy módosította az előfizetését, ami miatt a hivatalos lemondófelület túlterhelődött, sokaknál összeomlott vagy rendkívül lassan töltődött be.

A konkurens PlayStation Plus előfizetésével való összehasonlításban is hátrányba kerülhet, hiszen sok játékos inkább vált más platformra, ha a költségek ennyire elszállnak.

A Microsoft ugyanakkor azzal érvel, hogy a szolgáltatás bővül, több tartalom kerül be a kínálatba, és hosszú távon ez igazolja majd az emelést. A kérdés az, hogy a felhasználók hajlandóak lesznek-e kifizetni a majdnem duplájára nőtt díjat, vagy inkább más alternatívát keresnek – például a PlayStation ökoszisztémáját, vagy a klasszikus játékok vásárlását.

A TheVR, Magyarország egyik legnépszerűbb gamer csatornája, Jani és Pisti vezetésével 2013 óta épít közösséget. A srácok is megosztották véleményüket a Game Pass drágulásáról:

@thevrgaming Változnak a Game Pass árak 😳 Köztetek is van olyan, aki inkább lemondja ezek után? 🤔 #wearethevr #gamepass ♬ original sound - TheVR Gaming

 

