1 órája
A jövő oktatását formáló pedagógusokat díjazták a III. High-Tech Suli Konferencián
A mesterséges intelligencia, az űrkutatás és a tanulási közösségek jövőformáló ereje állt a középpontban a Mészáros Csoport által létrehozott High-Tech Suli program harmadik konferenciáján. Az eseményen rekordszámú, több mint 150 köznevelésben dolgozó pedagógus, intézményvezető és oktatási szakember vett részt, hogy megosszák egymással a legújabb innovatív oktatási megoldásokat. A konferencián átadták a High-Tech Suli program kiváló pedagógusa díjakat, amelyekkel a program leginspirálóbb, legkreatívabb tanárait ismerték el – közölte a Mészáros Csoport az MTI-vel csütörtökön.
Mint írták, a 2021-ben indult High-Tech Suli program mára az ország egyik legátfogóbb intézményfejlesztési kezdeményezésévé vált, amely a legmodernebb technológiai eszközökön és korszerű pedagógiai módszereken keresztül készíti fel a diákokat a jövő munkaerőpiaci kihívásaira. A programon keresztül eddig csaknem 2 milliárd forintot fordított a Mészáros Csoport oktatásfejlesztésre.
A High-Tech Suli Konferencia nem csupán szakmai találkozó, hanem közösségépítő esemény is, ahol a pedagógusok tanulnak egymástól, és inspirációt merítenek egymás munkájából. A High-Tech Suli mára egy országos szakmai hálózattá vált, amely képes új tanulási kultúrát építeni. Ez a konferencia minden évben megerősíti, hogy a tanárok közössége a magyar oktatás egyik legnagyobb értéke
– idézte a közlemény Horváth Ádámot, a High-Tech Suli program szakmai vezetőjét.
Hozzátették: a konferencia fontos momentuma volt a High-Tech Suli program kiváló pedagógusa díjak átadása, amelyeket Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke és Horváth Ádám, a program szakmai vezetője nyújtottak át.
A közleményben idézték Várkonyi Andreát, aki úgy fogalmazott:
A tanítás szerintem többről kell szóljon, mint ismeretek átadásáról, fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak gondolkodni, kérdéseket feltenni és egészében lássák a folyamatokat. A High-Tech Suli programban dolgozó tanárok éppen ezt teszik: nemcsak lépést tartanak a technológiai változásokkal, hanem megmutatják, hogyan lehet ezeket tudatosan, kreatívan és emberközpontúan beépíteni az oktatásba. Közülük is a legjobbakat díjaztuk a mai konferencián.
A közleményben arról is írtak, a délelőtti plenáris előadások a technológia, a pedagógia és az inspiráció határterületeit járták körül.
A Magyarország és a világűr – A HUNOR Program hatása az oktatásra című előadás betekintést adott abba, hogyan válhat az űrkutatás a természettudományos tantárgyak és a diákok motivációjának egyik legizgalmasabb eszközévé. A nemzetközi vendégelőadó, Agueda Gras-Velazquez, az European Schoolnet természettudományos osztály oktatási vezetője pedig a tanulási közösségek és a kollaboratív oktatási formák legfrissebb európai példáit ismertette – írták.
Folytatódik a High-Tech Suli program
Hozzátették: a délutáni program a gyakorlati tudásmegosztásról szólt, a résztvevők négy tematikus szekcióban ismerkedhettek meg a legújabb pedagógiai és technológiai megoldásokkal. A szekciók közötti „jó gyakorlat csere” lehetőséget adott arra, hogy az iskolák egymástól tanulva új ötleteket és együttműködéseket alakítsanak ki.
Közölték azt is, a konferencián Várkonyi Andrea bejelentette, hogy a High-Tech Suli program a következő időszakban is folytatódik, és hamarosan újabb öt iskola csatlakozhat a közösséghez. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a program valódi, mérhető változást hozott a részt vevő intézmények életében, és bebizonyította, hogy hosszú távon is képes támogatni a magyar oktatást – tudatta a Mészáros Csoport.