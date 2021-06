8 perc alatt nulláról maxra tölti a mobilt a Xiaomi (videó)

A mutatványra ráadásul nem holmi sufnituning, hanem hivatalos gyári demó keretében került sor. A tesztnek egy módosított Xiaomi Mi 11 Pro készülékkel, 4000 mAh-s akkumulátorral futottak neki.

Íme, a látványosság a hivatalos Xiaomi videón:

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021